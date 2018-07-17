От видеоигр до драк за туалетную бумагу: как сидится заключенным в разных странах

Согласно данным Института исследований в области уголовной политики, в пенитенциарных учреждениях находятся более десяти миллионов человек — либо в качестве задержанных и ожидающих суда, либо уже осужденных. По сравнению с 2000 годом число осужденных женщин выросло на 50 процентов, а мужчин-заключенных стало больше на 18 процентов.

Но статистика во всех странах разная. Например, в США на сто тысяч человек приходится 698 заключенных, а в Дании — всего 61. А самое главное — различаются условия содержания осужденных. В одной тюрьме у заключенного может быть доступ к видеоиграм и музыкальным инструментам, а в другой придется сражаться за рулон туалетной бумаги. Контраст между тюрьмами разных стран поражает.

Источник: Bored Panda

Испанская тюрьма Аранхуэс

В испанской тюрьме Аранхуэс стараются не травмировать психику маленьких детей заключенных и не разлучают их с родителями. Их содержат в камерах, которые и на камеры-то не похожи. А сделано это все для того, чтобы дети не осознавали, что находятся за решеткой.

Некогда печально известная угандийская тюрьма сейчас является примером для подражания. За порядок здесь ответственны сами заключенные, а агрессия в этой тюрьме — скорее исключение. Заключенные сами поддерживают чистоту в корпусах, занимаются сельским хозяйством, сами готовят еду на всех.

Бастой — норвежская тюрьма для особо опасных преступников. Но на первый взгляд так и не скажешь. Она организована как небольшая община из 80 зданий, с дорогами, пляжами, футбольным полем, сельскохозяйственными угодьями. Также здесь есть магазин, библиотека, церковь, школа. Здесь сидят насильники и убийцы, а многие люди критикуют тюрьму за слишком мягкий режим. Однако стоит отметить, что здесь самый низкий уровень рецидивов в Европе.

Картахена, Сан-Диего

Каждый вечер заключенные женской тюрьмы в Сан-Диего чувствуют вкус свободы. На территории тюрьмы открылся ресторан, и женщины по вечерам работают там поварами, официантками и посудомойщицами. В рамках правительственной программы для работы отобрали 25 женщин из 180, чтобы подготовить их к жизни на свободе.

Хальден, Норвегия

Вторая по величине в Норвегии тюрьма строгого режима была открыта в 2010 году с упором на реабилитацию. Она максимально имитирует жизнь за пределами тюрьмы. Заключенные здесь занимаются спортом, музыкой, беспрепятственно общаются с персоналом и другими осужденными. Условия в тюрьме максимально гуманные, а дизайн заслуживает отдельного внимания.

Камеры в этой тюрьме больше похожи на клетки: 3,6 метра в ширину и 4,5 метра в высоту. В каждой содержатся по 30 заключенных. Первоначально это были камеры предварительного заключения, но многие заключенные сидят здесь годами. Чтобы хоть как-то устроиться, заключенные шьют из своей одежды гамаки.

Эта тюрьма в Малави просто переполнена. По данным 2015 года, в камерах на 60 человек содержалось более 200 заключенных. Осужденные, большинство из которых мигранты из Эфиопии , должны делить один туалет на 120 человек и один умывальник на 900 человек. Людей кормят один раз в день из-за недостатка финансирования. Единственной отрадой для заключенных этой тюрьмы стал спорт. Мужчины здесь играют в футбол, а женщины — в баскетбол.

В этой тюрьме идет непрекращающаяся борьба за место, воду и еду в совершенно антисанитарных условиях. В камерах, рассчитанных на 20 человек, набиваются по 160-200 заключенных. Они по очереди спят под открытым небом на потрескавшемся бетонном полу баскетбольной площадки, на лестницах, под кроватями и на сделанных из одеял гамаках.

Колония особого режима для пожизненных заключенных. Для осужденных здесь особые условия — свидания, например, разрешены только два раза в год, а звонки и вовсе запрещены. Часто эту тюрьму называют «Российский Алькатрас», видимо, потому, что находится она на острове, соединенном с цивилизацией двумя мостиками.

Тюрьма Райкерс-Айленд, США Эта тюрьма была названа одной из самых худших в Штатах. Новую волну критики в 2015 году породило самоубийство подростка, который три года провел в тюрьме, ожидая суда за кражу рюкзака. По состоянию на 2018 год в тюрьме впервые за 25 лет менее 9 тысяч заключенных, и ее планируют закрыть.

«Черный дельфин», Россия