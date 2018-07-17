От видеоигр до драк за туалетную бумагу: как сидится заключенным в разных странах 

Согласно данным Института исследований в области уголовной политики, в пенитенциарных учреждениях находятся более десяти миллионов человек — либо в качестве задержанных и ожидающих суда, либо уже осужденных. По сравнению с 2000 годом число осужденных женщин выросло на 50 процентов, а мужчин-заключенных стало больше на 18 процентов.
Но статистика во всех странах разная. Например, в США на сто тысяч человек приходится 698 заключенных, а в Дании — всего 61. А самое главное — различаются условия содержания осужденных. В одной тюрьме у заключенного может быть доступ к видеоиграм и музыкальным инструментам, а в другой придется сражаться за рулон туалетной бумаги. Контраст между тюрьмами разных стран поражает.
Источник: Bored Panda
Испанская тюрьма Аранхуэс
В испанской тюрьме Аранхуэс стараются не травмировать психику маленьких детей заключенных и не разлучают их с родителями. Их содержат в камерах, которые и на камеры-то не похожи. А сделано это все для того, чтобы дети не осознавали, что находятся за решеткой.
Лузира, Уганда
Некогда печально известная угандийская тюрьма сейчас является примером для подражания. За порядок здесь ответственны сами заключенные, а агрессия в этой тюрьме — скорее исключение. Заключенные сами поддерживают чистоту в корпусах, занимаются сельским хозяйством, сами готовят еду на всех.
Бастой, Норвегия
Бастой — норвежская тюрьма для особо опасных преступников. Но на первый взгляд так и не скажешь. Она организована как небольшая община из 80 зданий, с дорогами, пляжами, футбольным полем, сельскохозяйственными угодьями. Также здесь есть магазин, библиотека, церковь, школа. Здесь сидят насильники и убийцы, а многие люди критикуют тюрьму за слишком мягкий режим. Однако стоит отметить, что здесь самый низкий уровень рецидивов в Европе.
Картахена, Сан-Диего
Каждый вечер заключенные женской тюрьмы в Сан-Диего чувствуют вкус свободы. На территории тюрьмы открылся ресторан, и женщины по вечерам работают там поварами, официантками и посудомойщицами. В рамках правительственной программы для работы отобрали 25 женщин из 180, чтобы подготовить их к жизни на свободе.
Хальден, Норвегия
Вторая по величине в Норвегии тюрьма строгого режима была открыта в 2010 году с упором на реабилитацию. Она максимально имитирует жизнь за пределами тюрьмы. Заключенные здесь занимаются спортом, музыкой, беспрепятственно общаются с персоналом и другими осужденными. Условия в тюрьме максимально гуманные, а дизайн заслуживает отдельного внимания.
Тюрьма Пенас Сьюдад Барриос, Сан-Сальвадор
Камеры в этой тюрьме больше похожи на клетки: 3,6 метра в ширину и 4,5 метра в высоту. В каждой содержатся по 30 заключенных. Первоначально это были камеры предварительного заключения, но многие заключенные сидят здесь годами. Чтобы хоть как-то устроиться, заключенные шьют из своей одежды гамаки.
Маула, Малави
Эта тюрьма в Малави просто переполнена. По данным 2015 года, в камерах на 60 человек содержалось более 200 заключенных. Осужденные, большинство из которых мигранты из Эфиопии, должны делить один туалет на 120 человек и один умывальник на 900 человек. Людей кормят один раз в день из-за недостатка финансирования. Единственной отрадой для заключенных этой тюрьмы стал спорт. Мужчины здесь играют в футбол, а женщины — в баскетбол.
Кесон-Сити, Филиппины
В этой тюрьме идет непрекращающаяся борьба за место, воду и еду в совершенно антисанитарных условиях. В камерах, рассчитанных на 20 человек, набиваются по 160-200 заключенных. Они по очереди спят под открытым небом на потрескавшемся бетонном полу баскетбольной площадки, на лестницах, под кроватями и на сделанных из одеял гамаках.
Вологодский пятак, Россия
Колония особого режима для пожизненных заключенных. Для осужденных здесь особые условия — свидания, например, разрешены только два раза в год, а звонки и вовсе запрещены. Часто эту тюрьму называют «Российский Алькатрас», видимо, потому, что находится она на острове, соединенном с цивилизацией двумя мостиками.
Тюрьма Райкерс-Айленд, США Эта тюрьма была названа одной из самых худших в Штатах. Новую волну критики в 2015 году породило самоубийство подростка, который три года провел в тюрьме, ожидая суда за кражу рюкзака. По состоянию на 2018 год в тюрьме впервые за 25 лет менее 9 тысяч заключенных, и ее планируют закрыть.
«Черный дельфин», Россия
Тюрьма на границе с Казахстаном в городе Соль-Илецк. Здесь под постоянным видеонаблюдением находятся самые жестокие преступники. Если объединить все преступления содержащихся здесь заключенных, получится, что они убили 3500 человек, а это в среднем пять убийств на одного заключенного.