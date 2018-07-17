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ХК «Торпедо» погасил задолженности перед игроками по зарплате за предыдущий сезон
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ХК «Торпедо» погасил задолженности перед игроками по зарплате за предыдущий сезон 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нижегородское «Торпедо» погасило все задолженности перед хоккеистами по заработной плате за предыдущий сезон. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ранее глава профсоюза Андрей Коваленко сообщал, что «Торпедо» имеет долги по зарплате и премиальным за апрель и май. Позднее вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский отметил, что нижегородский клуб погасит все задолженности до 12 июля.
"13 июля ХК «Торпедо» погасил задолженность перед игроками по заработной плате за предыдущий сезон. В соответствии с утвержденным графиком, выплаты задолженности по премиальным планируется погасить до 20 августа 2018 года", — сообщили в пресс-службе лиги.
"Торпедо" в первом матче нового сезона 3 сентября примет петербургский СКА.
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