ХК «Торпедо» погасил задолженности перед игроками по зарплате за предыдущий сезон

МОСКВА , 17 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов /. Нижегородское «Торпедо» погасило все задолженности перед хоккеистами по заработной плате за предыдущий сезон. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее глава профсоюза Андрей Коваленко сообщал, что «Торпедо» имеет долги по зарплате и премиальным за апрель и май. Позднее вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский отметил, что нижегородский клуб погасит все задолженности до 12 июля.

"13 июля ХК «Торпедо» погасил задолженность перед игроками по заработной плате за предыдущий сезон. В соответствии с утвержденным графиком, выплаты задолженности по премиальным планируется погасить до 20 августа 2018 года", — сообщили в пресс-службе лиги.

"Торпедо" в первом матче нового сезона 3 сентября примет петербургский СКА.