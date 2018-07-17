ФК «Зенит» обыграл итальянский «Дженоа» в товарищеском матче 

ТАСС, 17 июля. Российский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над итальянским «Дженоа» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Австрии. Встреча завершилась со счетом 3:2.
В составе санкт-петербургской команды забитыми мячами отметились Магомед Оздоев (34-я минута), Себастьян Дриусси (66) и Далер Кузяев (89). У итальянцев отличились Ромуло (22, с пенальти) и Джанлука Лападула (55).
Заключительный матч в текущее межсезонье «Зенит» проведет 21 июля против миланского «Интера». Чемпионат России сезона-2018/19 начнется для сине-бело-голубых гостевым матчем против красноярского «Енисея» 29 июля.