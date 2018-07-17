Тайна XIX века, или куда исчезли трое смотрителей маяка у берегов Шотландии

В конце 1900 года с острова Элен-Мор, крупнейшего в архипелаге островов Фланнан недалеко от Шотландии, таинственным образом исчезли трое смотрителей местного маяка. Впоследствии данное событие назвали главной загадкой конца XIX века. Острова Фланнан разместились в просторах Атлантического океана, являясь собственностью Британии. Из-за суровых климатических условий и частых штормов о скалы поблизости время от времени разбивались корабли. В 1899 было решено построить на территории маяк, чтобы оповещать мореплавателей. Кроме того, с обеих сторон острова появились причалы, чтобы даже при сильном ветре имелась возможность успешно пришвартоваться. Маяк заработал 7 декабря, и там постоянно обитали трое смотрителей в лице Джеймса Дьюката, Томаса Маршалла и Дональда Макартура. Трудились мужчины здесь ровно год, исправно зажигая маяк каждый вечер. Периодически на остров прибывал Джозеф Мур , занимавшийся обслуживанием маяка, чтобы доставить продовольствие и необходимые материалы. Пропавшие смотрители и Мур (справа на фото) ​Однако 15 декабря 1900 маяк неожиданно так и не зажегся, что первым заметил экипаж судна «Арчер», едва не столкнувшегося со скалами. Еще несколько кораблей тоже с трудом избежали столкновений, обратив внимание на отсутствие привычного света. Об этом по возвращении в Шотландию были извещены портовые службы, а Мур был вынужден срочно отправиться на Элен-Мор. Правда, выбраться удалось лишь спустя день после извещения из-за шторма. В компании нескольких матросов Мур забрался на маяк, но никого из смотрителей там не оказалось. При этом обстановка была спокойной, всюду оказалось чисто, а необходимые системы исправно работали. Кровати проживавших на острове мужчин были заправлены, а их вещи аккуратно покоились на полках. Картину спокойствия нарушал лишь открытый шкаф для одежды, где не досчитались двух ярко-желтых непромокаемых форменных костюмов. Таковые имелись у каждого из сотрудников.

Ни Мур в компании сопровождающих, ни прибывшие позже криминалисты после тщательного изучения острова не сумели выявить подсказок относительно того, куда подевались смотрители. Хотя один из причалов серьезно повредило штормом, последний имел место 16 декабря, а свет перестали зажигать 15-го, когда море было спокойным. Кроме того, маловероятно, что непогода могла бы забрать одновременно трех мужчин, поскольку, согласно правилам безопасности, один из сотрудников должен был оставаться внутри маяка. В итоге появилось немало странных теорий, связанных с морскими чудовищами, сиренами или даже кракеном. Следователи же допускали, что кто-то из смотрителей мог сойти с ума, расправившись с коллегами, а затем утопился, но те, кто был знаком с мужчинами, отрицали возможность наличия у них расстройств психики или склонности к агрессивному поведению. К тому же, вряд ли ему в одиночку удалось бы одолеть двоих, не оставив при этом следов борьбы. В 1947 интерес к инцидент вновь возник из-за журналиста Яна Кэмпбела. Изучив материалы следствия и посетив остров, мужчина решил прогуляться по последнему. Спустя время он весь испуганный и мокрый прибежал к новым смотрителям, отметив, что его окатило внушительной волной, чуть не забравшей гостя прочь от берега. В своей статье журналист написал, якобы смотрители признались, что такая волна действительно периодически поднимается на западной стороне, притом даже в те периоды, когда нет шторма. Он выдвинул версию, что она могла захватить двух смотрителей, а третий скончался, когда попытался броситься им на помощь. Впрочем, до этого о подобном «цунами» никто не слышал, поэтому считается, что историю гость придумал ради привлечения внимания. Посвященный смотрителям мемориал К современности наиболее «оптимальной» считают версию о временном помешательстве кого-то из смотрителей, хотя такая теория имеет множество брешей и сомнительных нюансов.