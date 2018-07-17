Рак предстательной железы: ученые обнаружили 63 новых генетических маркера

Фото: ВикипедияРак предстательной железы: ученые обнаружили 63 новых генетических маркераВ 6-летнем исследовательском проекте определены 63 изменения генов, которые могут помочь выявить повышенный риск развития рака предстательной железы у некоторых мужчин. Исследование было проведено в Западном резервном университете Кейза (Case Western Reserve University) в Кливленде, штат Огайо, и теперь результаты опубликованы в Nature Genetics.

Введение

Исследователь в области эпидемиологии рака Фредерик Р. Шумахер (Frederick R. Schumacher) возглавил группу ученых из более чем 100 организаций.

Эти генетические маркеры могут облегчить определение необходимости, а также частоты регулярных скринингов рака предстательной железы.

Рак предстательной железы и скрининг

Генетические маркеры, также известные как однонуклеотидный полиморфизм (SNP), обнаруживаются на уровне ДНК. Они не только связаны с раком предстательной железы, но также могут служить сигналом для врачей, что кто-то может быть подвержен риску развития заболеваний.

Рак предстательной железы — это самый распространенный тип рака среди мужчин и вторая по частоте причина смерти от рака у мужчин в Соединенных Штатах

Американское общество рака (ACS) сообщает, что риск рака предстательной железы увеличивается с возрастом, так как около 6 из каждых 10 случаев встречаются у мужчин старше 65 лет. Заболевание также чаще встречается у людей с семейной историей болезни, особенно если это произошло с братом или отцом.

Скрининг — тест на простат-специфический антиген (ПСА), предназначенный для измерения количества этого белка в крови, может помочь обнаружить возможность рака предстательной железы. Уровень ПСА часто повышается у мужчин с раком предстательной железы. При необходимости проводятся дальнейшие исследования.

ACS в настоящее время имеет несколько различных рекомендаций для скрининга рака предстательной железы. В первую очередь они предлагают, чтобы мужчины откровенно разговаривали со своим врачом о рисках и потенциальных преимуществах теста на ПСА.

Материалы и методы обследования

Перед этим исследованием было выявлено около 100 SNP, которые могут быть связаны с повышенным риском рака предстательной железы. Эти данные увеличивают известные генетические маркеры рака предстательной железы более чем на 50%.

Шумахер с соавторами исследования изучили последовательность ДНК около 140 000 мужчин европейского происхождения, включая данные предыдущих исследований. Около 80 000 из этих людей страдали раком предстательной железы, в то время как другие 60 000 не имели признаков этого заболевания.

Результаты научной работы

С помощью этих данных они смогли идентифицировать 63 новых генетических маркера у пациентов с раком предстательной железы — маркеры, которые не появлялись в ДНК мужчин без заболевания.

«Наши результаты позволяют определить, каким мужчинам необходимы ранние и регулярные скрининги ПСА. Эти результаты могут влиять на принятие решений о лечении», — говорит Шумахер.

Он также отмечает, что этот «генетический балл» может быть важным фактором, который врачи рассматривают при приближении к лечению рака предстательной железы.

Исследователи говорят, что существует от 500 до 1000 генетических маркеров, которые могут быть связаны с раком предстательной железы. Шумахер отмечает, что им не нужно отображать их все.

По его оценкам, они должны знать только около 10-20%, чтобы дать рекомендации по скринингу.

Ученые говорят, что те, у кого обнаружен ПСА менее 2,5 нанограмм на миллилитр, могут не нуждаться в повторном тестировании в течение 2 лет. У кого регистрируется 2,5 нанограммы на миллилитр или выше должны ежегодно обследоваться.

Помимо изучения того, какие генетические варианты наиболее склонны прогнозировать повышенный риск (работа, на которой в настоящее время сосредоточены Шумахер с соавторами), ученые также изучают генетические изменения у мужчин разных национальностей, в том числе афроамериканцев и азиатов.

Несмотря на то, что ещё предстоит еще много работы, эти результаты являются многообещающими, так как оценка риска рака предстательной железы важна для многих мужчин, а также для их друзей и семей.

Выводы

Это исследование было ограничено, поскольку оно было сосредоточено на мужчинах европейского происхождения. Дальнейшие исследования в других областях уже ведутся.

Авторы другого исследования утверждают, что частый скрининг после лечения рака простаты не связан с улучшением выживаемости.