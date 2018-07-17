Посол РФ в Албании: Ожидаем прогресса в двусторонних отношениях

Российская сторона, как и прежде, готова к деполитизированному прагматичному сотрудничеству с Албанией . При этом развитие отношений между Москвой Тираной зависит от настроя и реальных шагов албанского руководства. Об этом рассказал посол России в Албании Александр Карпушин в интервью албанской газете «Albanian Daily News».

"Я полностью убеждён, что полезным в этом плане был бы диалог между руководством наших стран, — подчеркнул посол. — Позитивным сигналом явилось общение премьер-министров России и Албании, Дмитрия Медведева и Эди Рамы, во время недавней церемонии инаугурации турецкого президента. Вне всякого сомнения, темой их разговора стали российско-албанские отношения".

Дипломат сообщил, что «приоритетом политики России в Албании остаётся гуманитарная дипломатия, в рамках которой мы нацелены и дальше продвигать русский язык и культуру, а также развивать отношения в образовательной сфере». Посол рассказал также и о том, что в Албании позитивно и объективно освещали Чемпионат мира по футболу — 2018, проходивший в России.

"В основном же реакция доброжелательная, а уж довольные крики албанских болельщиков, разносящиеся по улицам Тираны, говорят сами за себя", — отметил он.

"Благодаря Чемпионату сотни тысяч человек стали лучше понимать Россию, её традиции и культуру, и я убеждён, что это и есть наиболее ценный итог турнира, — указал высокопоставленный дипломат. — До сих пор мне не попалось ни одного негативного отзыва иностранных болельщиков о России или об организации Чемпионата. Нам удалось создать праздник, который понравился всем, и это заслуга тысяч человек, обеспечивших своим упорным трудом его подготовку. Образцовая организация Чемпионата мира — это безусловная победа России и её народа, которая ещё долго будет служить визитной карточкой нашей страны".