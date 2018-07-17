Москва будет использовать в МФЦ опыт «искреннего сервиса» из Сингапура 

МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова/. Столица планирует использовать опыт Сингапура, который применяет в местных многофункциональных городских центрах (МФЦ) искренний сервис. Об этом во вторник сообщил ТАСС заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов на полях Московского урбанистического форума.
Он рассказал ТАСС, что следующий шаг в создании комфортной городской среды для москвичей — это искренний сервис. Искренний сервис подразумевает реальное желание сотрудников помочь всем обратившимся за той или иной услугой, а также доброжелательную улыбку, которая «идет от сердца», а не только от корпоративных правил.
"Чтобы оставаться конкурентным мегаполисом, необходимо, помимо удобных сервисов, предоставлять искренний сервис.
Мы в своих МФЦ планируем опираться на опыт Сингапура", — отметил Козлов.
Он добавил, что Москва поменяла систему оказания государственных услуг гражданам с так называемых «классических чиновников» на модель удобных сервисов.
По данным столичной мэрии, сегодня 75% москвичей получают услуги в интернете, порядка 220 городских услуг оказываются онлайн в режиме 24/7.
Московский урбанистический форум (МУФ, Moscow Urban Forum)— ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году мероприятие проходит 17-22 июля (деловая программа 17-18 июля) впервые в открывшемся в сентябре 2017 г. парке «Зарядье».