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Презентация Криштиану Роналду. Трансляция
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Презентация Криштиану Роналду. Трансляция 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Сегодня «Ювентус» проводит официальную презентацию нападающего Криштиану Роналду. 33-летний форвард обошелся «Старой синьоре» в 112 миллионов евро.
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