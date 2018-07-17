Сколько стоит жилье для студентов

Цены на жилье вблизи вузов начинают расти в цене с середины лета, своего пика они достигнут к сентябрю. «В этот момент спрос превысит предложение», — поясняет Константин Апрелев , вице-президент Российской гильдии риелторов. Ажиотаж пойдет на спад к ноябрю. Эксперт отмечает, что повышенный спрос на рынке провоцируют не только студенты, но и другие арендаторы. Те, кто решил переехать в мегаполисы, также стараются найти жилье к осени — началу делового сезона.

"В прошлом году цена квартир в этот пиковый период выросла на 4,7 процента", — отмечает эксперт портала недвижимости Domofond.ru Ирина Филатова

В Екатеринбурге однокомнатная квартира обойдется в 16,6 тысячи рублей в месяц. В остальных популярных для получения образования городах (Самаре, Новосибирске и Ростове-на-Дону) однокомнатные квартиры стоят в среднем 14 тысяч рублей. Цена квадратного метра оценивается от 400 до 500 рублей: от 13-14 тысяч — однокомнатные квартиры и от 16-17 тысяч рублей — двухкомнатные. Всего в исследовании была проведена оценка в шести городах, занимающих первые места в рейтинге по числу вузов. В Санкт-Петербурге однокомнатная квартира в среднем стоит 21,5 тысячи рублей.

Студентам МГУ , которые хотят проживать в престижных районах столицы, придется платить в среднем 1624 рубля за квадратный метр. Чуть дешевле — в районе Хамовников, далее — в Тверском и Пресненском районе. Дешевле всего — в районах Раменки, Гагаринский и Фили-Давыдково. За год цены на дорогое студенческое жилье в столице сильно снизились. Так, квартиры в Тверском районе стали дешевле в среднем на 13 процентов. На 11 процентов снизилась цена на Арбате, в Хамовниках и Пресненском районе.

В целом же корпуса ведущих вузов находятся в достаточно престижных районах, и бюджетных предложений там совсем не много. «Студенты с ограниченным бюджетом часто снимают комнаты: примерно каждую шестую комнату в Москве снимают именно учащиеся вузов, и не реже они арендуют всю квартиру в складчину», — говорит Ирина Филатова. В последние 5-7 лет наметился тренд на аренду больших квартир в центре города группой студентов. То есть учащиеся готовы жить по двое-трое к комнате, но в исторической части столицы.

При поиске квартир студентами до сих пор сохранились такие способы решения жилищного вопроса, как передача квартир «из рук в руки» или «сарафанное радио». Студенты рассказывают друг другу об освободившихся квартирах и комнатах и экономят на оплате риелтора. Все остальные категории арендаторов уже перешли на поиск квартир только через спецсайты. Правда, работает студенческое «сарафанное радио» тоже в интернете, в основном объявления публикуются в социальных сетях.

Есть миф, что собственники не хотят сдавать жилье студентам. Боятся шума, гостей и жалоб от соседей. Но сейчас они часто указывают, что готовы принять именно студентов. Этот статус становится конкурентным преимуществом. Почему? Студенты, как правило, снимают жилье на все время учебы, а из развлечений дома предпочитают компьютерные игры. Шумный отдых — это уже в клубе.