Максиму Акимову и Глебу Никитину представили последние разработки в области цифровых технологий

Представители компании рассказали о создании цифрового жизненного цикла объекта капитального строительства. Также была проведена демонстрация цифровых технологий проектирования, сооружения, управления проектом.

По словам Глеба Никитина, правительство региона тесно сотрудничает с представителями ГК «Росатом». В рамках сотрудничества реализуется ряд совместных проектов, в том числе в социальной сфере.