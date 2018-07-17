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Максиму Акимову и Глебу Никитину представили последние разработки в области цифровых технологий
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Максиму Акимову и Глебу Никитину представили последние разработки в области цифровых технологий 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Фото www.government-nnov.ruМаксиму Акимову и Глебу Никитину представили последние разработки в области цифровых технологийЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов и глава Нижегородской области Глеб Никитин высоко оценили разработки нижегородских атомщиков — они посетили нижегородский офис инжиниринговой компании «АСЭ».
Представители компании рассказали о создании цифрового жизненного цикла объекта капитального строительства. Также была проведена демонстрация цифровых технологий проектирования, сооружения, управления проектом.
По словам Глеба Никитина, правительство региона тесно сотрудничает с представителями ГК «Росатом». В рамках сотрудничества реализуется ряд совместных проектов, в том числе в социальной сфере.
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