Ещё
Эксперт разрешил спор Кудрина и Собянина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт разрешил спор Кудрина и Собянина 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин и мэр столицы Сергей Собянин поспорили на Московском урбанистическом форуме. Они обсуждали вопрос о том, создаст ли бурный рост отдельных городов в России риск для развития регионов.
Кудрин предрёк дальнейший рост агломерации вокруг Москвы и Санкт-Петербурга. По его мнению, к 2035 году эти два города будут создавать 40% российского ВВП, «впитывать» в себя трудоспособных граждан со всей России и препятствовать развитию регионов. Собянин в ответ на заявление Кудрина возразил, что развитие Москвы — это не угроза, а локомотив развития для всей страны.
АГН «Москва»/Андрей Никеричев
Председатель счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Одной цифры в 40% недостаточно, чтобы точно сказать, является ли такой сценарий развития положительным или неблагоприятным, пояснил в беседе с News.ru заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
«Важно, какая динамика будет у «отстающей части» страны. Если там экономическая активность тоже активно растет, пусть и несколько медленнее, то это нормальный сценарий. Неприемлемым является сценарий, когда в регионах уменьшается экономическая активность», — рассказал собеседник.
По его словам, это не только российская, но и общемировая тенденция. «Когда в городах концентрируются наиболее значительные финансовые и людские ресурсы, это дает стимул для развития наиболее высокоэффективных видов деятельности, которые начинают обгонять развитие страны в целом», — объяснил эксперт.
АГН «Москва»/Андрей Никеричев
Мэр Москвы Сергей Собянин
Впрочем, в России это явление имеет свою специфику. «В силу особенностей налогообложения некоторые компании регистрируется в Москве и платят налоги в Москве, хотя ведут экономическую деятельность и за пределами Москвы тоже. В этом смысле возникает определенный перекос», — пояснил собеседник News.ru.
По его словам, в России стоит стимулировать развитие регионов. «Может быть, можно было бы подкорректировать экономическую политику и не уменьшать количество финансовых трансфертов в развивающиеся регионы. Если трансферты будут уменьшаться на сумму, близкую к заработанному, то какой смысл регионам этим заниматься», — констатировал эксперт.
News.ru: последние новости
Дрыманов прибыл в суд и "готов к сражению" Стадионы станут чёрной дырой В Госдуме ответили на возможное нападение России на Мариуполь
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан главный гаишник севера Москвы106
Похищение на Украине, обман болельщицы и другие события дня7
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог199
Погиб Тагир Вагапов52
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца153
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение