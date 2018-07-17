Эксперт разрешил спор Кудрина и Собянина

Кудрин предрёк дальнейший рост агломерации вокруг Москвы Санкт-Петербурга . По его мнению, к 2035 году эти два города будут создавать 40% российского ВВП, «впитывать» в себя трудоспособных граждан со всей России и препятствовать развитию регионов. Собянин в ответ на заявление Кудрина возразил, что развитие Москвы — это не угроза, а локомотив развития для всей страны.

Председатель счетной палаты РФ Алексей Кудрин

Одной цифры в 40% недостаточно, чтобы точно сказать, является ли такой сценарий развития положительным или неблагоприятным, пояснил в беседе с News.ru заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников

«Важно, какая динамика будет у «отстающей части» страны. Если там экономическая активность тоже активно растет, пусть и несколько медленнее, то это нормальный сценарий. Неприемлемым является сценарий, когда в регионах уменьшается экономическая активность», — рассказал собеседник.

По его словам, это не только российская, но и общемировая тенденция. «Когда в городах концентрируются наиболее значительные финансовые и людские ресурсы, это дает стимул для развития наиболее высокоэффективных видов деятельности, которые начинают обгонять развитие страны в целом», — объяснил эксперт.

АГН «Москва»/Андрей Никеричев

Мэр Москвы Сергей Собянин

Впрочем, в России это явление имеет свою специфику. «В силу особенностей налогообложения некоторые компании регистрируется в Москве и платят налоги в Москве, хотя ведут экономическую деятельность и за пределами Москвы тоже. В этом смысле возникает определенный перекос», — пояснил собеседник News.ru.

По его словам, в России стоит стимулировать развитие регионов. «Может быть, можно было бы подкорректировать экономическую политику и не уменьшать количество финансовых трансфертов в развивающиеся регионы. Если трансферты будут уменьшаться на сумму, близкую к заработанному, то какой смысл регионам этим заниматься», — констатировал эксперт.