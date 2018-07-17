Хоккеистка Екатерина Ананьина покинула уфимскую «Агидель»

В прошедшем сезоне, девушки уфимского хоккейного клуба «Агидель» провели на отлично, завоевав золото женской хоккейной лиги. Однако даже несмотря на долгожданное чемпионство и успех, команду покинула защитник Екатерина Ананьина. После расторжения контракта девушка достаточно жестко раскритиковала руководство клуба, и назвала условия тренировок неприемлемыми, а спортивного директора — «застрявшим в СССР».

В общем и целом, девушка довольна временем, проведенным в Уфе , разочаровал ее только последний сезон. По мнению девушки, которое она достаточно обширно расписала в своих соцсетях, спортивный директор клуба, Александр Семак , не хочет учиться ничему новому и тренирует игроков по старым программам, в которых есть существенные изъяны, угрожающие здоровью спортсменов.

Девушка считает что их победа в ЖХЛ это целиком и полностью заслуга самих спортсменок, которые вырвали это чемпионство за счет собственной мотивации.

— Руководители готовили нас плохо, сил не было никогда, играли мы на жилах и воле к победе, — с горечью сообщает Екатерина.

Одной из основных причин ухода, хоккеистка назвала необоснованное снижение зарплаты до смешных цифр.

— Мы написали обращение к руководству, с просьбой решить некоторые проблемы с экипировкой и мне выпал жребий его доставить, после этого мне по неустановленным причинам до смешного урезали зарплату, -возмущается спортсменка.

Девушка сказала, что очень благодарна уфимским болельщикам, которые придавали ей и всей команде сил и мотивировали на упорную работу. Также Екатерина поблагодарила команду, и своего капитана за их труд и долгожданное чемпионство.