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Копия отца! 19-летний Бруклин Бекхэм обнажил накачанный и покрытый тату торс
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Копия отца! 19-летний Бруклин Бекхэм обнажил накачанный и покрытый тату торс 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
19-летний фотограф Бруклин Бекхэм скоро станет таким же секси-красавчиком, как и его отец, 43-летний экс-футболист Дэвид Бекхэм.
У себя в Instagram Бруклин Бекхэм опубликовал две фотографии, сделанные во время пляжного отдыха. На одной он выходит из воды, на другой запечатлен с двумя братьями и младшей сестрой. Не нужно даже стараться, чтобы увидеть нарастающее фамильное сходство сына с отцом: он избавился от лишнего веса, нарастил мышцы и понемногу, как и Дэвид Бекхэм, покрывает свое тело татуировками.
— без лишнего самолюбования подписал Бруклин Бекхэм одно из пляжных фото. А как тебе кажется — похож он на отца?
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Фото:Instagram
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