Копия отца! 19-летний Бруклин Бекхэм обнажил накачанный и покрытый тату торс

19-летний фотограф Бруклин Бекхэм скоро станет таким же секси-красавчиком, как и его отец, 43-летний экс-футболист Дэвид Бекхэм.

У себя в Instagram Бруклин Бекхэм опубликовал две фотографии, сделанные во время пляжного отдыха. На одной он выходит из воды, на другой запечатлен с двумя братьями и младшей сестрой. Не нужно даже стараться, чтобы увидеть нарастающее фамильное сходство сына с отцом: он избавился от лишнего веса, нарастил мышцы и понемногу, как и Дэвид Бекхэм, покрывает свое тело татуировками.

— без лишнего самолюбования подписал Бруклин Бекхэм одно из пляжных фото. А как тебе кажется — похож он на отца?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram