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Тодд Говард выступил против ремастера Morrowind и Fallout
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Тодд Говард выступил против ремастера Morrowind и Fallout 

GameGuru 1 час назад
Фото: GameGuru
Тодд Говард, директор Bethesda Game Studios, выступил против ремастера The Elder Scrolls Morrowind и оригинальных Fallout. Свою позицию он объяснил тем, что старые игры должны оставаться в том виде, в котором были созданы.
«Я очень рад, что Microsoft, Sony, Nintendo и другие компании делают все, чтобы людям было проще играть в старые игры в том виде, в котором они выходили в свое время, — говорит Говард. — Лично мне такой подход нравится больше, чем выпуск ремастеров. И я бы советовал вам сыграть в такую Morrowind, какой она существовала все это время. Я думаю, что процесс старения является частью этой игры. Я считаю, что не нужно выпускать ремастер таких игр Morrowind или Fallout».
Кто-то может спросить Говарда, а как же бесконечные портирования и новые релизы Skyrim? Директор Bethesda считает, что новые релизы были «визуально близки» к оригинальной игре. Что в случае с Morrowind в случае ее повторного релиза будет невозможно — игре 16 лет и графику придется обновить.
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