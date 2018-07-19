Тодд Говард выступил против ремастера Morrowind и Fallout

Тодд Говард , директор Bethesda Game Studios, выступил против ремастера The Elder Scrolls Morrowind и оригинальных Fallout. Свою позицию он объяснил тем, что старые игры должны оставаться в том виде, в котором были созданы.

«Я очень рад, что Microsoft , Sony, Nintendo и другие компании делают все, чтобы людям было проще играть в старые игры в том виде, в котором они выходили в свое время, — говорит Говард. — Лично мне такой подход нравится больше, чем выпуск ремастеров. И я бы советовал вам сыграть в такую Morrowind, какой она существовала все это время. Я думаю, что процесс старения является частью этой игры. Я считаю, что не нужно выпускать ремастер таких игр Morrowind или Fallout».

Кто-то может спросить Говарда, а как же бесконечные портирования и новые релизы Skyrim? Директор Bethesda считает, что новые релизы были «визуально близки» к оригинальной игре. Что в случае с Morrowind в случае ее повторного релиза будет невозможно — игре 16 лет и графику придется обновить.