В Калининград на православную выставку приехали гости из Сирии

По традиции православные ярмарки проводятся к большим церковным праздникам, и их главная цель — призвать людей к христианской помощи. Нынешняя посвящена Дню Собора Радонежских святых. Наверное, даже среди неверующих людей нет такого, кто не слышал бы о Сергие Радонежском. Этот праздник в его честь и в честь его сподвижников.

Украины, Черногории и Сербии. Почтить Радонежских святых в самый западный регион РФ съехались гости из православных монастырей и храмов, мастерских и книжных издательств, иконописцы и народные умельцы из России, Беларуси Греции , с горы Афон, Иерусалима Палестины и совсем редкие гости из Сирии

Они привезли уникальные изделия из натурального льна, шелка, штапеля, а также свечи, иконы, духовные книги, чистейший монастырский мед, травяные настои, масла и другую продукцию церковных подворий. Традиционно Храм Николая Чудотворца из итальянского города Бари передал на ярмарку елей, освященный из лампады святого Николая, а греческий Паломнический дом святого Иоанна Русского приготовил плетеные четки и браслеты. Крымские послушники привезли овечье масло, алтайские — медовые сладости, новгородские — иван-чай. Вырученные от проведения ярмарки средства идут на восстановление часовен и храмов по всему миру.