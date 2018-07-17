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В Калининград на православную выставку приехали гости из Сирии
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В Калининград на православную выставку приехали гости из Сирии 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
По традиции православные ярмарки проводятся к большим церковным праздникам, и их главная цель — призвать людей к христианской помощи. Нынешняя посвящена Дню Собора Радонежских святых. Наверное, даже среди неверующих людей нет такого, кто не слышал бы о Сергие Радонежском. Этот праздник в его честь и в честь его сподвижников.
Почтить Радонежских святых в самый западный регион РФ съехались гости из православных монастырей и храмов, мастерских и книжных издательств, иконописцы и народные умельцы из России, Беларуси, Украины, Греции, с горы Афон, Иерусалима и Палестины и совсем редкие гости из Сирии, Черногории и Сербии.
Они привезли уникальные изделия из натурального льна, шелка, штапеля, а также свечи, иконы, духовные книги, чистейший монастырский мед, травяные настои, масла и другую продукцию церковных подворий. Традиционно Храм Николая Чудотворца из итальянского города Бари передал на ярмарку елей, освященный из лампады святого Николая, а греческий Паломнический дом святого Иоанна Русского приготовил плетеные четки и браслеты. Крымские послушники привезли овечье масло, алтайские — медовые сладости, новгородские — иван-чай. Вырученные от проведения ярмарки средства идут на восстановление часовен и храмов по всему миру.
Международная Радонежская православная выставка-ярмарка «Русский край — 2018» проходит в Калининграде по благословению Архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима при поддержке Калининградской епархии Русской Православной церкви и правительства Калининградской области.
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