Что покупать в новой коллекции Very Sexy от Victoria’s Secret? 

Victoria’s Secret обновили свою самую сексуальную линейку нижнего белья с соответствующим названием «Very Sexy». Теперь в ней есть модели, которые можно не прятать под одеждой, а носить поверх футболок и базовых платьев. Это бралетты на шнуровке, кружевные корсеты, боди с вырезами и бюстгальтеры с «горлом» — их можно купить со стрингами в «тон» или трусами из другого комплекта.
Нижнее белье как у «ангелов» Жасмин Тукс и Тейлор Хилл уже продается на сайте Victoria’s Secret и в магазине бренда в ТРЦ «Галерея». Цены на модели стартуют от 3099 рублей.