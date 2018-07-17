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Что покупать в новой коллекции Very Sexy от Victoria’s Secret?
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Что покупать в новой коллекции Very Sexy от Victoria’s Secret? 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
Victoria’s Secret обновили свою самую сексуальную линейку нижнего белья с соответствующим названием «Very Sexy». Теперь в ней есть модели, которые можно не прятать под одеждой, а носить поверх футболок и базовых платьев. Это бралетты на шнуровке, кружевные корсеты, боди с вырезами и бюстгальтеры с «горлом» — их можно купить со стрингами в «тон» или трусами из другого комплекта.
Нижнее белье как у «ангелов» Жасмин Тукс и Тейлор Хилл уже продается на сайте Victoria’s Secret и в магазине бренда в ТРЦ «Галерея». Цены на модели стартуют от 3099 рублей.
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