Что покупать в новой коллекции Very Sexy от Victoria’s Secret?

Victoria’s Secret обновили свою самую сексуальную линейку нижнего белья с соответствующим названием «Very Sexy». Теперь в ней есть модели, которые можно не прятать под одеждой, а носить поверх футболок и базовых платьев. Это бралетты на шнуровке, кружевные корсеты, боди с вырезами и бюстгальтеры с «горлом» — их можно купить со стрингами в «тон» или трусами из другого комплекта.