За распространение лжи в интернете введут уголовное наказание

Если документ примут, то гражданам, которые заполняют нехорошими и лживыми измышлениями интернет, будет грозить реальный срок — до двух лет лишения свободы. Плюс к отбыванию в местах не столь отдаленных суд прибавит штрафы в сотни тысяч рублей.

Сейчас откровенной лжи в Сети — море. И это почти ненаказуемое удовольствие для отдельной категории пользователей, которые с удовольствием сообщают всему миру откровенную клевету на того, кто по каким-то причинам им не нравится.

Причем грязь выливают как на публичных и известных всей стране людей, так и на никому кроме клеветника незнакомых рядовых граждан. Для многих такая компания травли заканчивается личными трагедиями, потерей репутации, а зачастую — серьезными проблемами со здоровьем.

Сложились целые когорты клеветников, которые не стесняются публично хвастаться, что могут испортить жизнь и карьеру любому и занимаются этим либо по «зову сердца», либо из спортивного интереса, либо по банальному заказу за деньги. Последних, как показывает практика, больше всего. На них жалуются, пишут письма в правоохранительные органы , пытаются сами разобраться. Но, как правило, особого успеха эти попытки не приносят. Исключение составляют люди с большим административным ресурсом, на зов которых откликаются правоохранители. Абсолютному большинству пострадавших защититься от клеветы в виртуальном пространстве невероятно трудно.

Может быть, поэтому над данным законопроектом работали депутаты самых разных фракций. А возглавил группу единоросс Дмитрий Вяткин

Сегодня отечественное законодательство предлагает для клеветников в интернете исключительно административную ответственность за отказ прекратить распространение лживой информации в Сети. Проще говоря, первые разы — ненаказуемо. Потом клеветника могут по суду наказать рублем. Небольшим. Причем ответственность будет разной, в зависимости от того, сколько раз просили прекратить лить грязь. Сейчас максимальный штраф за откровенное вранье — 200 тысяч рублей, и то для юридических лиц. Отдельный гражданин, оклеветавший кого-то, под этот штраф не попадет.

Законопроект о повышении штрафов за повторное неисполнение предписаний сейчас также находится на рассмотрении Госдумы . А вот уголовные наказания предлагаются впервые. По мнению авторов проекта, если гражданин дважды не понял, что надо прекращать клеветать, то его необходимо наказывать уже по уголовной статье.

Абсолютному большинству пострадавших защититься от клеветы в виртуальном пространстве невероятно трудно

Поправки в Уголовный кодекс касаются тех, кто в течение года не исполнил решение суда замолчать и до этого дважды был оштрафован, но это его не остановило.

Судя по документу, штрафы могут дойти до 50 тысяч рублей или взиматься в размере заработной платы или «иного дохода осужденного за период до 6 месяцев». Появятся обязательные работы на срок до 240 часов либо исправительные работы на срок до 1 года. Далее в списке — арест до трех месяцев либо лишение свободы на срок до одного года.

Отдельное и более суровое наказание предусмотрено для представителей власти, госслужащих. Для них штраф вырастет до 200 тысяч рублей. Будет арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.