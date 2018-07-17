Тимофеева: курорты будут развиваться не в ущерб экологии

В правительственном законопроекте о границах охранных зон есть риски застройки лечебно-оздоровительных территорий и потери статуса курортов, заявила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева после совещания по обсуждению этого вопроса.

С 2016 года на рассмотрении Госдумы находится законопроект, в котором Правительство предлагает изменить порядок застройки и использования земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов. Меняется порядок установления границ охранных зон — округов санитарной и горно-санитарной охраны. Отменяется классификация курортов на федеральные, региональные и курорты местного значения.

По словам Ольги Тимофеевой, эти предложения были критически восприняты как депутатами прошлого созыва Госдумы, так и членами Совета Федерации . Законопроект готовился к отклонению, но в начале июля этого года Правительство внесло к нему большой блок поправок.

Краснодарского края, Крыма, Карелии, «Нам надо внимательно изучить новые правительственные поправки. Будем анализировать вместе с регионами, где есть курорты, вместе с депутатами от Ставрополья Алтая и других», — сказала Тимофеева.

Она подчеркнула, что в обсуждении законопроекта будут задействованы профильные думские комитеты и экспертное сообщество.

По её словам, Госдума уже заказала экспертное исследование о правовом регулировании лечебных местностей и курортов — эта работа закончится к ноябрю.

«Пока видим риски, что у нас охранные зоны начнут застраиваться инфраструктурой, не имеющей никакого отношения к лечению, — сказала Ольга Тимофеева. — Федеральные курорты могут потерять свой статус, появятся проблемы с их финансированием. Вообще забыли про экологию курортов. Надо вместе с Правительством эти риски убирать».

По мнению Ольги Тимофеевой, главная проблема, что до сих пор не выполнено поручение президента о разработке стратегии развития санаторно-курортного комплекса. Не выполнено и поручение по охране Кавказских Минеральных Вод.

«Понятно, что курорты должны развиваться, застраиваться, но не в ущерб экологии. Если мы не будем защищать уникальные природные ресурсы, то наши курорты скоро потеряют свои основные свойства. Никаких лазеек на законодательном уровне нельзя допустить», — сказала вице-спикер Госдумы.