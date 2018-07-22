Предложения участников форума «Архыз XXI» передадут полпреду

АРХЫЗ, 22 июля. / ТАСС /. Организаторы форума «Архыз XXI» обобщат предложения и лучшие идеи участников и передадут их полномочному представителю президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Об этом сообщил в воскресенье директор Северо-Кавказского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.

"Форум уже традиционно стал площадкой, которая генерирует очень интересные форматы и новые подходы, он становится презентационной площадкой, где можно увидеть наиболее успешные практики. Часть предложений мы сформулируем, передадим в полпредство как некие форматы для тиражирования", — сказал он во время итогового пленарного заседания форума.

В рамках форума прошли мастер-классы, конкурс лучших проектов некоммерческих организаций и инкубатор проектных идей — участники определяли проблемы и предлагали варианты их решения с помощью некоммерческого сектора. «Это позволяет участникам, возвращаясь в свои регионы, найти единомышленников, применять эти идеи, улучшая жизнь граждан, повышая качество жизни нашего общества», — отметил Тлисов.

Форум «Архыз XXI» — крупнейшая на Северном Кавказе дискуссионная и образовательная площадка, где традиционно встречаются представители некоммерческих организаций, органов власти, экспертного и бизнес-сообщества, СМИ. Участниками форума в 2018 году стали свыше 300 представителей некоммерческих организаций, органов власти, СМИ, а также экспертного сообщества.