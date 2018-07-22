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Предложения участников форума «Архыз XXI» передадут полпреду
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Предложения участников форума «Архыз XXI» передадут полпреду 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
АРХЫЗ, 22 июля. /ТАСС/. Организаторы форума «Архыз XXI» обобщат предложения и лучшие идеи участников и передадут их полномочному представителю президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Об этом сообщил в воскресенье директор Северо-Кавказского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.
"Форум уже традиционно стал площадкой, которая генерирует очень интересные форматы и новые подходы, он становится презентационной площадкой, где можно увидеть наиболее успешные практики. Часть предложений мы сформулируем, передадим в полпредство как некие форматы для тиражирования", — сказал он во время итогового пленарного заседания форума.
В рамках форума прошли мастер-классы, конкурс лучших проектов некоммерческих организаций и инкубатор проектных идей — участники определяли проблемы и предлагали варианты их решения с помощью некоммерческого сектора. «Это позволяет участникам, возвращаясь в свои регионы, найти единомышленников, применять эти идеи, улучшая жизнь граждан, повышая качество жизни нашего общества», — отметил Тлисов.
Форум «Архыз XXI» — крупнейшая на Северном Кавказе дискуссионная и образовательная площадка, где традиционно встречаются представители некоммерческих организаций, органов власти, экспертного и бизнес-сообщества, СМИ. Участниками форума в 2018 году стали свыше 300 представителей некоммерческих организаций, органов власти, СМИ, а также экспертного сообщества.
Организатор форума — Центр общественных инициатив «Северный Кавказ» при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в СКФО, правительства Карачаево-Черкесии и компании «Курорты Северного Кавказа» (КСК).
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