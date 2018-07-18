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Кроссовер Hyundai Tucson оригинально обновился для авторынка Китая
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Кроссовер Hyundai Tucson оригинально обновился для авторынка Китая 

Car.ru 59 минут назад
Фото: Car.ru
Как уже сообщалось ранее, свой рестайлинг для авторынков Европы и Соединенных Штатов автомодель Hyundai Tucson прошла еще этой весной.
А вот китайских автолюбителей ждет не абы какой сюрприз: своеобразная обновленная версия Tucson. Причем она настолько «своеобразная», что становится немного не по себе.
Ну, знаете, как с экзотической пищей: там всяческие жучки-червячки… Вероятно автодизайнеры воплотили в жизнь все пожелания местных автолюбителей.
Что касательно силовой части, то тут, слава Богу, без сюрпризов. Под капотом все тот же 1,6-литровый турбомотор на 177 л.с. Трансмиссия реализована семиступенчатой роботизированной коробкой.
По поводу гибридного силового агрегата, о котором ранее намекал автопроизводитель, информации даже мало-мальской пока что нет. Может от самой идеи и не отказались, но реализуют ее немного позже.
А пока на авторынке КНР автомодели Hyundai Tucson старого образца как-то враз исчезли, а новые еще не выставлялись.
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