Кроссовер Hyundai Tucson оригинально обновился для авторынка Китая

Как уже сообщалось ранее, свой рестайлинг для авторынков Европы и Соединенных Штатов автомодель Hyundai Tucson прошла еще этой весной.

А вот китайских автолюбителей ждет не абы какой сюрприз: своеобразная обновленная версия Tucson. Причем она настолько «своеобразная», что становится немного не по себе.

Ну, знаете, как с экзотической пищей: там всяческие жучки-червячки… Вероятно автодизайнеры воплотили в жизнь все пожелания местных автолюбителей.

Что касательно силовой части, то тут, слава Богу, без сюрпризов. Под капотом все тот же 1,6-литровый турбомотор на 177 л.с. Трансмиссия реализована семиступенчатой роботизированной коробкой.

По поводу гибридного силового агрегата, о котором ранее намекал автопроизводитель, информации даже мало-мальской пока что нет. Может от самой идеи и не отказались, но реализуют ее немного позже.