На Московском урбанистическом форуме было подписано соглашение о глобальном партнерстве МУФ с ООН-Хабитат 

В этом году на Московском урбанистическом форуме уже прошли несколько совместных сессий по разным вопросам, которые существуют в повестке всех мировых мегаполисов.
Эдуардо Лопез Морено, директор по исследованиям и развитию, ООН-Хабитат:
— Для нас это отличная возможность для сотрудничества и развития. Московский урбанистический форум — современная площадка для обсуждения глобальных трендов и лучших практик развития городов. Встречаясь здесь, мы можем обсудить лучше механизмы изменений городского пространства, что благоприятно скажется на развитии мегаполисов во всем мире. Сегодня мы подписываем соглашение о сотрудничестве, которое одинаково важно для обеих организаций, и подтверждает наши намерения работать и развиваться вместе. Москва, как меняющийся мегаполис, каждый год показывает потрясающие результаты, так что ее опыт будет очень важен наших для коллег по всему миру.
В заключении, Эдуардо предложил провести Word Urban Forum-2022 в Москве.
Генеральный директор Московского урбанистического форума Денис Бойков поблагодарил представителей ООН-Хабитат за доверие и отметил, что глобальная повестка устойчивого развития городов с годами будет только увеличивать свою актуальность.
СПРАВКА
UN-Habitat (ООН-Хабитат) основана в 1978 году и является ведущим учреждением по реализации «Повестки дня Хабитат» и координации деятельности по развитию населенных пунктов в системе Организации Объединенных Наций. Миссия ООН-Хабитат заключается в продвижении программ, направленных на обеспечение каждого жителя планеты жильем в социально и экологически устойчивых населенных пунктах.