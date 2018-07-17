Два калининградца переплыли Куршский залив

Организатор триатлона в регионе Василий Нестеров и калининградский пловец Александр Смирнов переплыли Куршский залив, преодолев дистанцию 10 километров. Об этом Нестеров рассказал «Клопс» во вторник, 17 июля.

Белоруссии, "В субботу, 14 июля, состоялся международный заплыв Лидумо — Кинтай ( Литва ). Он был организован литовской стороной и проводился впервые. На старте 25 участников из России Латвии и других стран. Все очень сильные соперники, профессиональные спортсмены, так что мне с ними было не тягаться, конечно. Смирнов, будучи опытным пловцом, оказался в числе лидеров, а я был замыкающим. Переплыть Куршский залив мне удалось за три с половиной часа", — рассказал Нестеров.

Он также добавил, что все преодолевшие дистанцию получили памятную награду из рук главного организатора и идейного вдохновителя этого заплыва Арландаса Юодешки.

На следующий день у Василия Нестерова было запланировано участие в XVIII Трансграничном беговом марафоне Друскининкай Гродно ". Между Кинтаем, где финишировал заплыв, и Друскининкаем — 300 километров, которые Василий Нестеров преодолел на велосипеде.

"Примерно в 18:00 я выехал из Кинтая. У меня оставалось 12 с половиной часов, чтобы успеть на регистрацию марафона в Друскининкае. Времени более чем достаточно, если не считать, что ехать предстояло ночью", — поделился спортсмен.

Благополучно добравшись до Друскининкая, Василий Нестеров успел немного отдохнуть.

"После горячего завтрака я вздремнул, и пришло время идти на регистрацию марафона. Там меня встретили несколько калининградских бегунов, что эмоционально подпитало меня", — отметил Нестеров.