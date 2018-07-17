Телеканал «Мама» приглашает всех на костюмированный «Парад колясок» в Парк Горького!

21 июля телеканал «МАМА» организует традиционный семейный праздник — костюмированный «Парад Колясок», который пройдет на территории центрального парка Москвы — Парка Горького. «Парад колясок» пройдет под лозунгом «Счастье быть семьей».

Участникам этого красочного карнавального шествия предстоит продемонстрировать детские коляски, оформленные самым необычным образом! В прошлом году в Параде участники продемонстрировали коляски в виде русско-народной печки, на которой сладко спал Емеля, пожарной машины, двухэтажного торта, бэтмобиля, бургерной на колесах, корабля викингов «Дракара», вертолета-акулы и даже коляска в виде Кремлевской башни. Также было немало военной техники — катера, самолеты, танки. Принять участие в «Параде колясок» могут все желающие — как взрослые с настоящими детскими колясками, так и дети — с игрушечными*. Для всех участников телеканал «Мама» подготовил множество подарков и сюрпризов.

Приз за первое место — прогулочная коляска Kwik.One от Chicco, мультикухня от компании Redmond, бизиборд от Bizibordum, а также роботы Покиботы Silverlit. Наградами за следующие призовые места станут: от Торгового Дома «Гулливер»: двусторонний развивающий центр, игровой набор-конструктор «Мега блоки», игровой набор «Аэропорт»; Lubbybox собрали коробочки с самыми красивыми и нужными вещами для малышей; Chicco приготовили: игровой центр 2в1 «Ходунки» и говорящего мишку Teddy. Lady Collection подарит сертификат на шоппинг в свой фирменный магазин. Стоит отметить, что все участники будут награждены за свою изобретательность. В рамках Парада будет работать мастерская «Арт-Гараж колясок», где любой желающий сможет преобразить свою обычную коляску в настоящий шедевр. Владелец самого оригинального тюнинга получит специальный приз. Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию на сайте до 20 июля 2018 года, указав концепцию арт-коляски и костюмов, которые будут оцениваться компетентным жюри. «Парад Колясок», прошедший в 2013 — 2017 годах, стал настоящим праздником детства и объединил вокруг себя более двухсот участников. Торжественное шествие колясок собрало вокруг себя несколько тысяч зрителей. * ВАЖНО! При оформлении колясок запрещается использовать открытый огонь, химические жидкости или другие субстанции, которые могут намочить, повредить или привести коляски в пожароопасное состояние.