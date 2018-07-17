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В управе Академического района обсудили ремонт подъездов и подготовку к зиме
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В управе Академического района обсудили ремонт подъездов и подготовку к зиме 

Твоя Газета 50 минут назад
Фото: Твоя Газета
В управе Академического района состоялось оперативное совещание главы с заместителями, начальниками отделов и руководителями подведомственных организаций, на котором были рассмотрены такие вопросы как подготовка к осенне-зимнему периоду и текущий ремонт подъездов..
«Провела оперативное совещание с заместителями главы, начальниками отделов и руководителями подведомственных организаций. Основные вопросы на сегодня: подготовка к осенне-зимнему периоду 2018 — 2019 гг. и текущий ремонт подъездов», написала на своей странице в фейсбук глава управы Эльвира Шигабетдинова.
Главе был представлен отчет об уже выполненных работах. Также на совещании были определены объемы работ на предстоящую неделю.
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