Маурисио Руа vs Энтони Смит

Этот бой вряд ли пройдёт всю дистанцию и, скорее всего, получится весьма жёстким. У ветерана ММА 36-летнего бразильца Маурисио Руа из 35 поединков всего 7 дошли до финального гонга, а из 25 побед 20 КО/ТКО и 1 «сабмишеном». У 29-летнего американца Энтони Смита из 42 схваток только 3 дошли до судейских карточек и из 29 побед 15 КО/ТКО и 11 приёмами.

Оба неоднократно были финишированы, поэтому вполне могут считаться пробитыми: у Руа из 10 поражений 4 КО/ТКО, а у Смита из 13 фиаско 7 КО/ТКО. Такие данные только укрепляют предположение, что служителям фемиды не придётся выносить итоговый вердикт.

Руа — универсал. Имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В лучшие годы, помимо мощных ударов с рук и киков по этажам, имел в арсенале тайский клинч и жесточайшие колени. Нынешний Руа колени почти не использует. Маурисио замедлился на ногах.

Бразилец работает в основном боковыми и свингами с обеих рук, применяя серии: правый хук — левый хук или правый кросс — левый боковой. Ногами бьёт преимущественно справа, но, поскольку стал медленнее с годами, его стало легче контратаковать после нанесения киков. Если идут на него, то разрывает дистанцию, закрывается блоком, реже встречает правой. Маурисио опасен в разменах, но и самому прилетает в такие моменты, порой пропускает вразрез. Неплохо борется, переводя вниз проходом в одну или две ноги, либо зацепом.

Прогноз Parimatch: Смит — 1.44; Руа — 2.80 Смит — универсал, обладатель коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу. Опасен на покрытии. Много времени проводит в стойке, где способен действовать как первым номером, прессингуя и провоцируя размены эпизодами, так и вторым, вытягивая на себя и контратакуя, либо нанося удар, оттягиваясь, проваливая оппонента, и контратакуя.

У Энтони не самая лучшая защита и выхватывает немало, но бывает, что пережидает «шторм», а затем захватывает инициативу. Американец не является технарём, но работает разнообразно, пробивая различные кики по этажам, комбинации прямых с рук в движении. В его арсенале есть одиночный левый крюк, а также Смит опасен в клинчах, где крушит локтями и коленями. Когда идут на него, то перекрывается и принимает удары на блок, либо может пойти в размен. Защита от тэйкдаунов не самая лучшая (48%) и из 8-и боёв в UFC его переводили 12 раз.

Руа может свалить американца, но неясно, удастся ли ему финишировать в партере или длительное время контролировать? А в стойке любой может как попасть, так и упасть и, наверное, выиграет тот, кто первым плотно зацепит, и у кого запаса прочности будет больше. Трудно прогнозировать. Энтони немного быстрее, моложе на 7 лет и, несмотря на то, что его чаще финишировали ударами, не проходил в клетке столько войн, сколько Руа. Минимальное предпочтение американцу. Но победа бразильца также вообще не удивит, так как здесь всё шатко.

Прогноз vRINGe: Смит ТКО СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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