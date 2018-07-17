Подмосковье системно решает свои проблемы

Власти Подмосковья стараются решать свои проблемы системно, сообщила журналистам во вторник председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич.

Во вторник состоялась встреча кандидата на пост губернатора Московской области Андрея Воробьева с лидерами общественного мнения.

«Не могу сказать, что не стало проблем у Подмосковья, но основные проблемы Подмосковье начало решать системно, не хаотически, не бегом, а системно», — сказала Юденич.

В свою очередь член общественной палаты Московской области, ведущий программы «Право голоса» на телеканале ТВЦ , главный редактор радиостанции «Столица ФМ» Роман Бабаян также подчеркнул, что предстоит еще много работы.

«Мы долго работаем вместе, слишком много было проблем, с которыми мы столкнулись на старте нашей работы, кое-что удалось сделать, очень много вещей, которые сделать еще предстоит. Но настрой боевой», — отметил Бабаян.

Для кандидатов на должность губернатора Подмосковья предвыборная агитация разрешена с момента подачи заявления о согласии баллотироваться в Мособлизбирком. После этого претенденты имеют право проводить встречи с избирателями, размещать рекламные плакаты, организовывать мероприятия.

Предвыборная агитация в средствах массовой информации стартует с 11 августа и завершится 8 сентября в 00:00. Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года.