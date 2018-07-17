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Гетеросексуальные актеры, которых многие считают геями
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Гетеросексуальные актеры, которых многие считают геями 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Леонардо Ди Каприо
Когда-то давно Лео еще пытался завести серьезные отношения. Но в определенный момент что-то пошло не так. Теперь он меняет подружек едва ли не каждый сезон, причем, как истинный джентельмен, предпочитает блондинок модельной внешности. Из-за этого в гетеросексуальность актера многие не верят.
Некоторые убеждены, что красотки нужны Ди Каприо лишь для прикрытия, в то время, как на самом деле он предпочитает мужчин. Сам актер устал от бесконечных разговоров на эту тему и уже не раз заявлял, что не гей. Что ж, поверим.
Джейк Джилленхол
О гомосексуальности красавчика Джейка Джиллленхола впервые заговорили после выхода фильма «Горбатая гора», где у актера было несколько сексуальных сцен с Хитом Леджером. У Джейка в семье действительно есть геи, но это никак не повлияло на его предпочтения.
В разное время у актера были романы с Дженни Льюис, Кирстен Данст, Риз Уизерспун, Натали Портман и другими голливудскими дивами. В последнее время Джилленхол не афиширует личную жизнь, из-за чего слухи о его якобы нетрадиционной ориентации вспыхивают с новой силой.
Дэниел Рэдклифф
Дэниелу Рэдклиффу также приходилось играть геев. Кроме того, он, как и многие другие звезды, активно поддерживает сексуальные меньшинства, из-за чего регулярно попадает под подозрение. Тем не менее в одном из интервью звезда Поттерианы, устав от бесконечных намеков, заявил, что он абсолютно гетеросексуален. Правда, многим даже такое признание показалось недостаточно убедительным.
Джеймс Франко
От Джеймса Франко, в принципе, можно ожидать чего угодно. Зная своеобразное чувство юмора актера, мы совсем не удивимся, если завтра он вдруг решит совершить каминг-аут. Тем более, что однажды Джеймс уже говорил, что он немножко гей. Насколько «немножко», до сих пор никому не известно.
Правда позже актер все же поменял свое мнение. В одном из интервью он завил, что гетеросексуален, и это его сильно огорчает. «Нет, я не гей, и, поверьте, очень об этом сожалею чисто с практической точки зрения — меня никто так не доставал бы, не подставлял и не лез ко мне с глупостями! Жил бы себе тихонечко, поживал, а тут…», — то ли в шутку, то ли всерьез отметил актер.
Хью Джекман
Хью Джекман — еще один любимчик тех, кто видит геев даже там, где их нет. Основной аргумент этих людей — фейковый факт о том, что со своей женой Деборой Ли Фернесс, актер заключил брак по расчету. Якобы и не красавица она, и харизмой не обладает, да и старше мужа аж на 13 лет. Сам же Хью, будто назло публике, почти в каждом интервью признается супруге в любви и благодарит ее за то, что она делает его жизнь ярче. Романтик, однако.
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