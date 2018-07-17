Сергей Горобченко: «Мне 45 — сейчас очень непростой период»

Актер Сергей Горобченко хорошо известен своим поклонникам по сериалам «Бумер», «Молодежка» и «Склифосовский». Но не все знают, что актер еще и многодетный отец — у него шестеро детей. Старший живет отдельно, а остальных Сергей воспитывает в браке с Полиной Невзоровой — дочерью известного журналиста Александра Невзорова . О том, как сейчас поживают отпрыски, Сергей рассказал WomanHit.ru в эксклюзивной беседе.

Как поведал артист, свободное время он старается проводить с детьми. И, конечно, уделяет большое внимание воспитанию отпрысков.

«Поскольку я связан с творческой жизненной дорогой, то и дети, конечно, смотрят в эту сторону. Они все в спорте и творческом развитии — им это близко, и это для них полезно и хорошо. Самый старший, 20-летний Глеб (от бывшей жены, актрисы Александры Флоринской , — прим. ред) у меня будущий режиссер, потому что им сняты уже две короткометражки. Он продолжает обучение, идет во взрослую серьезную режиссуру и, даст бог, будет серьезным интернациональным творческим человеком, я надеюсь, — рассказал актер. — 9-летний Саша занимается боксом, плаванием, ходит в школу с английским уклоном ну и, по-моему, не лишен актерских амбиций. Петенька — поющий человек у нас; восьмилетний Ваня в спорте, в хоккее, также танцы его интересуют. И еще у нас две девчонки: трехлетняя Соня и четырехлетняя Аня, которых мы будем пытаться пробовать в таких направлениях, как художественная гимнастика, фигурное катание и танцы».

Горобченко отметил, что помогать старшему сыну в его режиссерской профессии чересчур активно он не собирается: «Если ребенок имеет потенциал, то надо, чтобы он был реализован. Конечно, не подсказать — странно. Но что касается рабочих моментов детей, то я это не очень приветствую, мне не очень хочется влезать. Потому что мне кажется, что есть какой-то период реализации детей, и если ему дано заниматься этой профессией, то пусть он лучше будет заниматься ею в зрелом состоянии. Сейчас даже в хоккее возраст начинающих сильно упал — дети идут с четырех лет заниматься и уже обладают таким набором медалей и достижений, что заканчивают свою карьеру, говоря: 'Я больше не хочу». Может, раньше и было правильно, что в 9 лет вставали на коньки, кто его знает…«

Кстати, как признался нашему порталу актер, сейчас в его жизни наступил так называемый переломный период, справляться с которым ему помогает семья. 'Мне 45 — сейчас чувствую, что надо собирать, надо возвращать потерянное, утраченное. Очень непростой период — многим рекомендую задуматься заранее, что придется возвращаться к своим корням. Но, опять же, все это происходит осмысленно и органично: ты понимаешь, куда грести и ради кого все. Я сейчас говорю, конечно, о детях и семье — это самая большая ценность при реализации самого себя, естественно».