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ABBA ответили на вопрос о новом альбоме
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ABBA ответили на вопрос о новом альбоме 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Участник группы ABBA Бьорн Ульвеус на премьере мюзикла «Mamma Mia! 2» в Лондоне рассказал о новых песнях, которые коллектив записывает для гастролей своих виртуальных клонов.
"Одна из них — танцевальная поп-песня, другая — более вневременная, рефлексивная. Она по-северному печальна, но и весела в то же самое время", — поделился он.
Коллега Ульвеуса по группе Бенни Андерсон отрицательно ответил на вопрос журналистов о записи полноценного альбома.
"Делать сейчас очередной альбом — все равно, что начать снимать «Mamma Mia! 3»: какой смысл, пока нет идеи, сценария, обстановки?" — сказал Андерсон.
Ранее были опубликованы первые фото группы ABBA после воссоединения. Коллектив снова собрался через 35 лет после распада, готовит две новые песни и гастроли своих цифровых копий.
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