Коренные народы во всем мире сталкиваются с препятствиями при получении прав на свои земли

Индонезия, Танзания, Гайана и Специалисты Института мировых ресурсов (WRI) установили, что сельские общины и коренные народы во всем мире не могут получить право собственности на занимаемые ими территории. Эксперты назвали проблему ключевой для таких стран, как Перу Мозамбика . Зачастую земли получают крупные компании, а государственные власти устанавливают произвольные ограничения на размер территории, которую предоставляют общинам. Коренным народам не хватает правовых знаний и ресурсов для того, чтобы отстаивать свои права на землю. Исследование экспертов опубликовано в блоге WRI.

"Коренные народы и сельские общины занимают более половины земель в мире, но юридически они владеют только 10% мировых запасов, — отмечают эксперты института. — Получение формальных прав на землю является одним из многих инструментов, которые они используют для защиты своей земли, но наше исследование обнаружило ситуацию неравноправия".

Отдельное место в докладе отводится истории общины Санта-Клара де Учунья, которая много поколений проживает в отдаленной части перуанской Амазонии. В 2014 году на традиционно занимаемые ими земли пришли производители пальмового масла Plantaciones de Pucallpa. Эксперты уточняют, что у компании ранее были проблемы с соблюдением законодательства, в том числе и экологического.

Община обратилась за помощью в перуанскую организацию по правам коренных народов FECONAU, однако юридически Санта-Клара де Учунья владеет только 218 га, при том что занимают территорию в 36 раз большую. Поэтому в 2015 году община попыталась узаконить свои права на все земли предков целиком, но столкнулась с бездействием местной администрации. Тогда община подала иск к государству с требованием признать свои конституционные права.

Региональное правительство заявило, что на эту землю существуют конкурирующие претензии, что делает невозможным применение каких-либо мер. Сейчас дело остается в суде, пока правительство обязалось расширить официальные территории общины до 750 га. Члены общины пытаются защитить свои земли от вырубки под плантации. Они заявили, что им угрожали неизвестные вооруженные люди.

"Мы никогда не думали, что у нас будут такие проблемы с транснациональными компаниями, — сказал Карлос Хойос Сория, лидер сообщества Санта-Клара де Учунья. — Мы живем охотой и рыбалкой и зависим от ресурсов, которые может предложить лес. Коренные народы без земли — ничто".

Эксперты WRI обратили внимание, что крупные компании повсеместно вторгаются в места традиционного землепользования, а поскольку коренные народы и сельские общины не могут полноценно отстаивать свои права, то земельные споры быстро завершаются в пользу крупного бизнеса.

"Правительствам следует признать права на землю коренных народов и общин, участвовать в более эффективном контроле за деятельностью компании во время приобретения земли и следить, чтобы предприятия обеспечивали свободное, предварительное и осознанное согласие людей, которые живут на земле, прежде чем они начнут на ней свою деятельность", — резюмируют эксперты WRI.

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