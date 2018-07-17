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Сбербанк оценил расходы иностранцев во время ЧМ-2018 в $1,5 млрд
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Сбербанк оценил расходы иностранцев во время ЧМ-2018 в $1,5 млрд 

Rambler News Service 1 час назад
Общие расходы иностранцев в России за время чемпионата мира по футболу — 2018 составили около $1,5 млрд или 93,724 млрд руб., сообщили в пресс-службе Сбербанка. По системам Сбербанка за время мундиаля иностранцы потратили в России 39 млрд руб., что в два раза больше показателей 2017 год. В пресс-службе банка «Открытие» сообщили, что объем транзакций по терминалам увеличился в 2,8 раз.
«По оценкам Сбербанка, общие расходы иностранцев в европейской части России за время чемпионата составили около $1,5 млрд В период проведения чемпионата расходы иностранцев на территории европейской части России выросли в 2 раза по сравнению с тем же периодом в 2017 году, на который пришлось проведение Кубка Конфедерации», — говорится в сообщении.
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