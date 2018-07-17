Москва вышла в лидеры по комфортности мегаполисов

Москва заняла первое место по уровню комфортности социальной инфраструктуры. по версии. Это следует из отчета о результатах исследования «Пространство города для человека», который презентовала Международная сеть компаний PricewaterhouseCoopers (PwC). Динамику градостроительного развития проанализировали в 14 крупнейших мировых мегаполисах.

В ходе исследования компания выделила четыре группы городов — аскеты, эгоисты, гедонисты и альтруисты. К «аскетам» эксперты отнесли Гонконг . В эту группу попадают города, которые оказывают наименьшую нагрузку на среду при низком уровне доступа к инфраструктуре и услугам.

Шанхай , Токио, Мехико и Сан-Пауло включены в группу «эгоистов», куда относятся города, потребляющие много природных ресурсов, но не имеющие покрывающей всю территорию развитой инфраструктуры.

Сингапур, Сеул и Чикаго вошли в группу «гедонистов», или городов с высоким уровнем развития инфраструктуры и услуг, достигаемого за счет активного использования ресурсов и высокой нагрузки на природу.

«Альтруистами» оказались Барселона, Берлин, Лондон, Москва, Нью-Йорк и Париж. Это города, которые достигли максимального уровня развития инфраструктуры и услуг при рачительном отношении к ресурсам и контролируемом воздействии на окружающую среду.

По уровню комфортности социальной инфраструктуры Москва стала лидером среди 14 мегаполисов мира. На втором месте оказалась Барселона, далее идет Мехико. Также Москва лидирует по комфортности организации торговли, опережая Барселону и Токио. По индексу пространственной динамики, характеризующего «рациональность» роста и расширения города, Москва занимает второе место, уступая Сингапуру.