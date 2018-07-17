Почему в животе «летают бабочки»

Все мы слышали эти странные слова: «В животе летают бабочки». Конечно, его не стоит понимать буквально. Речь идет об эмоциональном состоянии, при котором человек испытывает волнение, нередко приятное.

Характерный пример: короткометражный фильм, который вы мечтали снять полжизни, вот-вот увидит свет, и критики уже настроились высказаться по этому поводу. Или еще: вы идете по улице и совершенно случайно встречаете старую любовь.

Таких примеров можно привести много. Другой вопрос: каков биологический механизм этого состояния. Все дело в вегетативной нервной системе — части нервной системы организма, регулирующей функциональный уровень, необходимый для нормальной реакции всех его систем. Ну а больше вы узнаете, если посмотрите короткое видео, подготовленное специально для вас.

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