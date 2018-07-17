Ещё
Почему в животе «летают бабочки»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почему в животе «летают бабочки» 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Все мы слышали эти странные слова: «В животе летают бабочки». Конечно, его не стоит понимать буквально. Речь идет об эмоциональном состоянии, при котором человек испытывает волнение, нередко приятное.
Характерный пример: короткометражный фильм, который вы мечтали снять полжизни, вот-вот увидит свет, и критики уже настроились высказаться по этому поводу. Или еще: вы идете по улице и совершенно случайно встречаете старую любовь.
Таких примеров можно привести много. Другой вопрос: каков биологический механизм этого состояния. Все дело в вегетативной нервной системе — части нервной системы организма, регулирующей функциональный уровень, необходимый для нормальной реакции всех его систем. Ну а больше вы узнаете, если посмотрите короткое видео, подготовленное специально для вас.
Увидеть другие интересные видео вы сможете, посетив специальный раздел нашего сайта.
Naked-Science.ru: последние новости
Видео: в США снесли взрывами две пусковые вышки комплекса SLC-17 LIVE: астрофизики анонсировали заявление о научном прорыве Представлен британский истребитель нового поколения Tempest
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погиб Тагир Вагапов29
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца101
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию278
США пригрозили России новыми санкциями108
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей71
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение