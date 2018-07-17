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Мутко подарил волгоградскому губернатору калоши
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Мутко подарил волгоградскому губернатору калоши 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Виталий Мутко отмел главу Волгоградской области Андрея Бочарова. Вице-премьер подарил ему калоши.
«Слышал, у вас там в Волгограде дожди идут. Даже стадион немного поплыл. Держите, Андрей Иванович, от меня вам подарочек, чтобы легче было по городу передвигаться», — сказал Мутко в ходе заседания правительственной комиссии по развитию регионов
Губернатор в долгу не остался, передает ИА «Панорама». «Спасибо вам, Виталий Леонтьевич. За стадион не волнуйтесь, поплавает, поплавает и вернётся в родную гавань. Сейчас мы уже закупили лодки, будем болельщиков к стадиону подвозить. Объект будет работать, как и планировалось. Лично буду следить за этим, тем более, у меня уже и калоши есть», — поблагодарил вице-премьера за новую обувь Бочаров.
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