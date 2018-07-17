Кто не успел, тот опоздал. Воронежские дворы начали очищать от автохлама 

Всего Воронеж очистят от 70 автостарожилов.
Эвакуация автохлама стартовала. С сегодняшнего дня машины бесхозные и разукомплектованные принудительно выводят с городских улиц. Владельцев об этом предупреждали, как могли. Оставляли уведомления, искали через ГИБДД. Те, кого найти так и не получилось, транспорта почти наверняка лишатся. А вот город, возможно, на такой уборке сможет ещё и заработать. На эвакуатор автохлам провожают, как дорогую иномарку. Машину без стекол и колёс фотографируют и снимают на видео. Целостность того, что от транспорта осталось, хозяину гарантируют, если тот всё же объявится: — Процедура обязательная, да, опечатывается при возможности. То есть, здесь возможность есть, двери есть, можно опечатать. Владельца ждали два месяца — уведомление вешали прямо на машину. Она без номеров, цифры на двигателе не посмотреть — вскрывать капот и двери нельзя, в итоге авто признали бесхозным. Припарковано небезопасно, в охранной зоне электроподстанции. Минимум за пару лет «жигули» тут, кажется, вросли в землю, но в движение всё же приходят легко. Воронежцы всё чаще превращают машины в недвижимость. Причём, в самом буквальном смысле. Так уличные торговцы их используют для хранения тех же коробок и весов. Это уже тоже не автомобиль, а «автосарай». Внутри доски, щётки, пластиковые ящики. И так — 20 лет. Хозяина в этом дворе прекрасно знают. Не знают только, как заставить его ликвидировать этот склад на колёсах. Машины заросшие, но исправные на вид, не эвакуируют. Убирают явный автохлам, поясняют в мэрии. У этой иномарки все шансы на принудительный вывоз. Не на ходу, внутри — хранилище инструментов. Искать владельца не нужно, телефон под стеклом. Мужчина уверяет, его автосараю лишь полгода, и такой под окнами никого не смущает: — Машина сломалась как бы. Чё делать? Машины стоят и по три года, допустим, ничего. Не мешают никому. — Вас можно как-то мотивировать убрать, если приехать с эвакуатором? Это заставит вас как-то поторопиться с ремонтом? — Может быть, я подумаю. — В момент осмотра мы клеим уведомления на автомобиль, даётся 14 дней на добровольное перемещение. По истечении данного срока мы выезжаем, если автомобиль не перемещён, соответственно, мы будем привлекать к ответственности в случае установления собственника. Бывает, звонят, ругаются, но всё-таки потом перемещают, — рассказал главный специалист управления административно-технического контроля администрации Воронежа Алексей Игнатьев. Игнорирующим — штраф до 3 тыс. рублей. С февраля воронежцы пожаловались в управы на 500 брошенных авто. Десятая часть исчезла из дворов до визита проверяющих. Ещё 120 водителей запискам вняли и машины убрали. Самый неподвижный транспорт теперь едет на площадку временного хранения. Желающих всё же вернуть бесколёсное имущество ждут траты. Авто назад получат, возместив городу расходы на эвакуатор и посуточное хранение. На это у владельца 3 месяца. — Если нет, существует установленный законом порядок признания автомобилей бесхозными и реализация по цене металлолома. Все эти способы будут нами использоваться в достаточно короткие сроки, при этом мы можем получить прибыль, которая будет направляться в бюджет, — сообщил заместитель главы администрации Воронежа Алексей Антиликаторов. Такие автомобили заполонили в основном Коминтерновский, Советский и Левобережный районы. В последнюю поездку так станут отправлять по паре машин в день. Всего Воронеж очистят от 70 автостарожилов. Фото и адреса новых управами принимаются. Евгения Соседко, Константин Кохаров