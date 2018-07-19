Биография Владимира Маяковского

Русский советский поэт и драматург Владимир Владимирович Маяковский родился 19 июля (7 июля по старому стилю) 1893 года в селе Багдади Кутаисской губернии России (ныне Грузия ) в семье лесничего.

Его отец происходил из запорожских казаков, прадед отца был полковым есаулом Черноморских войск, что дало ему право получить звание дворянина. Мать поэта была дочерью капитана Кубанского пехотного полка. У Маяковских также росли две дочери.

С 1902 года Владимир Маяковский учился в гимназии в Кутаиси , затем в Москве , куда в 1906 году после смерти отца переехал вместе с матерью и сестрами. Курса гимназии не окончил. В конце 1907 — начале 1908 года вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию (большевиков).

В 1908-1909 годах учился в подготовительном классе Строгановского художественно-промышленного училища (ныне Московская государственная художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова). После учебы в студии художника Станислава Жуковского и у художника Петра Келина в 1911 году Маяковский поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества. В 1914 году он был исключен из учебного заведения за публичные выступления.

Маяковский принимал участие в подпольной работе. Трижды подвергался арестам, 11 месяцев провел в одиночной камере Бутырской тюрьмы, откуда был освобожден в январе 1910 года на поруки матери, после чего вышел из партии.

Его первые стихотворные опыты относятся к 1910 году, когда будущий поэт пребывал в Бутырской тюрьме.

В 1912 году Маяковский опубликовал первое стихотворение «Ночь» в футуристическом сборнике «Пощечина общественному вкусу». Принимал участие в художественных выставках современного искусства, выступал с чтением своих стихов.

В 1913 году вышел его первый сборник «Я». В декабре 1913 года в петербургском театре «Луна-парк» была поставлена при участии автора трагедия Маяковского «Владимир Маяковский», в которой поэт исполнил главную роль.

Маяковский вместе с членами группы кубофутуристов, пытавшихся воплотить изобразительные принципы французских художников-кубистов и поэтические установки итальянских футуристов (отказ от всех традиций), активно участвовал в «футуристических турне» по России — коллективных выступлениях с лекциями и чтением стихов.

В 1915-1917 годах он был призван в Петроградскую Военно-автомобильную школу, где служил чертежником, в 1917 году был награжден медалью «За усердие».

В этот период вышли его поэмы «Облако в штанах» (1915), «Флейта-позвоночник» (1916), «Человек» (1916-1917).

В 1916 году вышел его стихотворный сборник «Простое, как мычание», где поэт попытался собрать воедино стихи, опубликованные ранее. Через год была опубликована поэма «Война и мир».

В день Октябрьской революции 1917 года Маяковский был в Смольном, где находился штаб восстания. Он был одним из первых деятелей культуры и искусства, кто откликнулся на призыв советской власти сотрудничать с ней; участвовал в первых совещаниях и собраниях представителей культуры. В это время были опубликованы «Наш марш», «Ода революции».

Пьеса «Мистерия-Буфф» была написана в 1917-1918 годах (вторая редакция — 1921) и поставлена к первой годовщине октябрьского переворота самим автором (Маяковский также участвовал в создании костюмов и декораций и исполнил несколько ролей).

В декабре 1918 года во время выступления в Матросском театре в Петрограде впервые прозвучал его «Левый марш». В 1919 году он работал над над поэмой «150 000 000».

В марте 1919 года Маяковский переехал в Москву, где с октября 1919 года по февраль 1922 года активно сотрудничал с РОСТА (Российское телеграфное агентство) над текстами и рисунками для «Окон сатиры». Им были сделаны рисунки для 400 с лишним плакатов и для более 600 плакатов написаны тексты.

В 1920-х годах Маяковский активно работал (в сотрудничестве с Александром Родченко ) над рекламой и дизайном упаковки (трест «Моссельпром», «Резинотрест», ГУМ и др.), сотрудничал со многими периодическими изданиями.

Поэт стал организатором группы «Комфут» (коммунистический футуризм, 1918), а также «Левого фронта искусств» (ЛЕФ, 1923). В 1923‒1925 годах редактировал журнал «ЛЕФ», с 1927по 1928 год — «Новый ЛЕФ».

Мексика, В 1922-1929 годах Маяковский совершил поездки за границу: восемь раз в Западную Европу и один раз в Америку ( Куба США ).

Написал поэмы «Люблю» (1922), «Про это» (1923), сборник стихотворений " Испания . Океан. Гавана. Мексика. Америка" (1926).

В конце 1920-х годов также появились стихотворения «Товарищу Нетте, пароходу и человеку», " Сергею Есенину " (оба 1926), «Стихи о советском паспорте» (1929) и др. Советской критикой были отмечены поэмы «Владимир Ильич Ленин» (1924) и «Хорошо!» (1927). Пьесы «Клоп» (1928, поставлена в 1929) и «Баня» (1929, поставлена в 1930) были написаны для театра Всеволода Мейерхольда . В 1930 году Маяковский представил поэму «Во весь голос».

Наряду с поэтической деятельностью он работал в кино. Он написал сценарии к кинолентам «Погоня за славой» (1913), «Закованная фильмой» (1918), «Не для денег родившийся» (1918), «На фронт» (1920), «Трое» (1928), «Октябрюхов и Декабрюхов» (1928).

В фильме «Барышня и хулиган» (1918) Маяковский выступил как режиссер, сценарист и исполнитель главной роли. Также он сыграл демона в короткометражном фильме «Драма в кабаре футуристов №13» (1914), исполнил главные роли в картинах «Закованная фильмой» и «Не для денег родившийся».

В феврале 1930 года, выйдя из состава РЕФа (Революционный фронт искусства, в который реорганизовался ЛЕФ), Маяковский вступил в РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей). Многие из литературных соратников порвали с поэтом отношения. В эти же дни открылась выставка «20 лет работы Маяковского». Ее игнорировали и партийное руководство, и бывшие коллеги по ЛЕФу (РЕФу).

Отчуждение и общественная травля усугублялись личной драмой поэта.

14 апреля 1930 года в своей рабочей комнате в Лубянском проезде в Москве Владимир Маяковский покончил жизнь самоубийством.

Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Поэт не был женат. В Америке у него родилась дочь Патриция (1926-2016) от переводчицы Элли Джонс (Елизаветы Зильберт). В последствии Хелен-Патриция Томпсон (Елена Владимировна Маяковская) стала психологом в области семейных отношений, доктором философии, профессором. Об отце она написала книгу «Маяковский на Манхеттене, история любви».

Продолжительные отношения связывали Маяковского с Лилей Брик (1891-1978), женой критика Осипа Брика (1888-1945). В последние годы жизни возлюбленной поэта была актриса Вероника Полонская (1908-1994).

В 1938 году в Москве был открыт Государственный музей В. В. Маяковского. Также в Москве для посетителей работает филиал музея — мемориальная «Квартира на Большой Пресне».

Осенью 2018 года в Москве в Студенецком переулке откроется мемориальная квартира, где жили мать и сестры Владимира Маяковского.