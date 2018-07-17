Наши болельщицы — самые красивые на ЧМ. А остальные?

За месяц матчи чемпионата мира в России посетили почти три миллиона человек. Еще миллионы переживали за сборные у себя дома. Sport24 отобрал самых привлекательных болельщиц, которые этим летом украшали стадионы ЧМ и фан-зоны в своих родных городах. Какая из них запомнилась вам больше других?

В этом списке нет фанаток сборной России — в их красоте мы не сомневаемся и посвятим этому отдельный материал.

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