По стопам отца! 17-летняя дочь Александра Малинина выпустила свой первый сольный клип

17-летняя дочь Александра Малинина выпустила клип на песню «Лев Толстой».

Устинья Малинина с 4-х лет занимается музыкой. Однако, до 17 лет девушка мечтала стать врачом и только в этом году поняла, что хочет развиваться как певица. К счастью, родители во всем поддерживают юное дарование!

Устинья уже успела очаровать поклонников своих бархатным голосом. Она не раз выступала с отцом на одной сцене, а также выпустила несколько собственных треков. Но восходящая звезда намерена идти дальше!

На днях девушка представила свой первый клип на композицию под названием « Лев Толстой ». Ролик получился очень эмоциональным! Стоит отметить, что Устинья в нем совсем не выглядит на свой возраст.

Жми на play и пиши в комментариях свое мнение по поводу клипа юного дарования!