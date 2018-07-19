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По стопам отца! 17-летняя дочь Александра Малинина выпустила свой первый сольный клип
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По стопам отца! 17-летняя дочь Александра Малинина выпустила свой первый сольный клип 

WMJ.ru 42 минуты назад
Фото: WMJ.ru
17-летняя дочь Александра Малинина выпустила клип на песню «Лев Толстой».
Устинья Малинина с 4-х лет занимается музыкой. Однако, до 17 лет девушка мечтала стать врачом и только в этом году поняла, что хочет развиваться как певица. К счастью, родители во всем поддерживают юное дарование!
Устинья уже успела очаровать поклонников своих бархатным голосом. Она не раз выступала с отцом на одной сцене, а также выпустила несколько собственных треков. Но восходящая звезда намерена идти дальше!
На днях девушка представила свой первый клип на композицию под названием «Лев Толстой». Ролик получился очень эмоциональным! Стоит отметить, что Устинья в нем совсем не выглядит на свой возраст.
Текст песни «Лев Толстой» был написан Натальей Касимцевой, которая создает композиции для Григория Лепса, Эмина, Наргиз Закировой, Валерия Леонтьева.
Жми на play и пиши в комментариях свое мнение по поводу клипа юного дарования!
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Фото:WMJ.ru/Виталий Власов, Instagram
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