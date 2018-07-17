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В Санкт-Петербурге выберут лучших специалистов войск связи Вооруженных Сил России
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В Санкт-Петербурге выберут лучших специалистов войск связи Вооруженных Сил России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Конкурс по профессиональной выучке «Уверенный прием-2018» пройдет с 30 июля по 4 августа на базе Военной академии связи имени маршала Советского Союза С. М. Буденного.
С 30 июля по 4 августа на базе Военной академии связи имени маршала Советского Союза С. М. Буденного в Санкт-Петербурге пройдет конкурс по профессиональной выучке подразделений и специалистов войск связи Вооруженных Сил Российской Федерации «Уверенный прием-2018».
Соревнования пройдут в два этапа. На первом командиры рот будут бороться за звание «лучший по профессии». Им предстоит продемонстрировать индивидуальные навыки по тактико-специальной подготовке.
На втором этапе пройдут командные соревнования. Военнослужащие будут решать комплексные задачи по связи, выполнят нормативы по огневой и физической подготовке, а также выступят в военизированной эстафете.
Главная цель конкурса — совершенствование подготовки экипажей и специалистов связи на современных образцах техники.
В конкурсе примут участие команды военных округов, видов (родов) войск и частей непосредственного подчинения Главному управлению связи Вооруженных Сил Российской Федерации. Всего к соревнованиям привлекаются более 200 военнослужащих, будет задействовано около 30 единиц специальной техники нового образца.
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