Курсанты колледжа отплывают на практику на «Академика Топчиева»

Курсанты Московской Государственной Академии Водного Транспорта Андрей Давыдов и Данила Чернявский отправились на практику на Научно-исследовательское судно «Академик Топчиев» во вторник, 17 июля. Информация о предстоящей поездке студентов появилась в официальной группе колледжа в социальных сетях во вторник.

Ребята примут участие в экспедиции, целью которой является изучение изменений экосистемы внутренний вод Волжского бассейна. К примеру, пути миграции рыб, исчезновение старых привычных видов и появление других в Волге и Доне.

Судно, на котором курсанты будут проходить практику, принадлежит Институту Биологии Внутренних Вод Российской Академии Наук

Фото: МГАВТ