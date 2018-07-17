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Курсанты колледжа отплывают на практику на «Академика Топчиева»
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Курсанты колледжа отплывают на практику на «Академика Топчиева» 

Управа Донского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Мой район Донской
Курсанты Московской Государственной Академии Водного Транспорта Андрей Давыдов и Данила Чернявский отправились на практику на Научно-исследовательское судно «Академик Топчиев» во вторник, 17 июля. Информация о предстоящей поездке студентов появилась в официальной группе колледжа в социальных сетях во вторник.
Ребята примут участие в экспедиции, целью которой является изучение изменений экосистемы внутренний вод Волжского бассейна. К примеру, пути миграции рыб, исчезновение старых привычных видов и появление других в Волге и Доне.
Судно, на котором курсанты будут проходить практику, принадлежит Институту Биологии Внутренних Вод Российской Академии Наук.
Фото: МГАВТ
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