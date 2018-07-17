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Минстрой России одобрил работу Нижегородской области по внедрению системы «Умный город»
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Минстрой России одобрил работу Нижегородской области по внедрению системы «Умный город» 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Минстрой России одобрил работу Нижегородской области по внедрению системы «Умный город»17 июля заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов провел в Нижнем Новгороде совещание по вопросам развития концепции цифровой экономики Нижегородской области и, в том числе, проекта «Умный город». В список российских городов, на территории которых будут реализованы пилотные проекты «Умного города», вошли Нижний Новгород и Саров.
Заместитель директора департамента городской среды министерства строительства и ЖКХ России Мария Дерунова рассказала о том, каким должен быть «Умный город»: с одной стороны, это информационные технологии, которые помогают в принятии управленческих решений, с другой — сервисы, благодаря которым жители могут выбрать оптимальный для себя маршрут общественного транспорта, участвовать в управлении городской жизнью и многое другое.
«Отношение к городу как к сервису, как к среде с современными трендами и возможностями коммуникаций, может изменить отношение человека к городу. Когда каждый может помочь улучшить свой город и направить городскую власть — это, в конечном итоге, совсем другой образ мысли», — пояснила Мария Дерунова. Она отметила, что направление «Умный город» отдельно выделено в Стратегии развития Нижегородской области. «Нам интересна ваша работа в данном направлении. И особенно важно общественное обсуждение вопросов, связанных с реализацией проекта „Умный город“, — сказала она, обращаясь к главе региона Глебу Никитину.
Внедрение концепции „Умного города“ в регионе идет по нескольким направлениям:
— Работа службы „112“, систем видеофиксации ПДД и видеонаблюдения, мониторинг перемещения транспорта, весовой контроль и лесопожарное наблюдение происходят благодаря внедрению аппаратно-программного комплекса „Безопасный город“;
— Развитие региональной навигационно-информационной системы — это управление пассажирскими перевозками, школьными автобусами, автомобилями системы ЖКХ;
— Внедрение автоматизированной системы контроля оплаты проезда;
— Развитие системы предоставления государственных услуг в электронном виде: сегодня на портале госуслуг Нижегородской области представлена информация о порядке получения 2765 услуг;
— Реализация проектов, направленных на вовлечение жителей в процесс управления регионом и развитие электронной демократии: интернет-портал „Команда правительства Нижегородской области“ и сайт для общественного обсуждения проекта Стратегии.
»Умный город» в будущем — это создание единого диспетчерского центра ЖКХ, запуск мобильного приложения, позволяющего выбрать оптимальный маршрут общественного транспорта, модернизация наружного освещения в городах и многие другие проекты, делающие повседневную жизнь более технологичной и комфортной.
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