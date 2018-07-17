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Генпрокуратура назвала сотрудников АНБ и ЦРУ, которых хочет допросить
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Генпрокуратура назвала сотрудников АНБ и ЦРУ, которых хочет допросить
РИА Новости
1 час назад
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РИА Новости
РИА НОВОСТИ
. ГП
РФ
НАЗВАЛА ФАМИЛИИ СОТРУДНИКОВ
АНБ
,
ЦРУ
И
ГОСДЕПА США
, КОТОРЫХ ОНА ХОТЕЛА БЫ ДОПРОСИТЬ ПО ДЕЛУ БРАУДЕРА: В ИХ ЧИСЛЕ БЫВШИЕ ПОМОЩНИКИ ГОССЕКРЕТАРЯ
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