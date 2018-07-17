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Акимов отметил активный выход нижегородских IT-разработок на федеральный уровень
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Акимов отметил активный выход нижегородских IT-разработок на федеральный уровень 

ТАСС 2 часа назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Максим Акимов оценил разработки нижегородских компаний в сфере цифровой экономики, отметив их активный выход на федеральный уровень. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе регионального правительства по итогам встречи зампреда правительства с врио губернатора области Глебом Никитиным в Нижнем Новгороде.
"Мы сегодня посмотрели, скажем так, выставку цифрового хозяйства. Важно, что проекты не локальные, они активно выводятся на федеральный уровень. При этом внедрение в жизнь цифровых технологий само по себе ценностью не является. Важно, чтобы это приносило результат для жителей", — цитирует пресс-служба слова Акимова.
По информации пресс-службы, свои разработки в сфере цифровой экономики вице-премьеру и главе региона продемонстрировали Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, «Ростелеком», «НоваКард» и другие компании.
Никитин, в свою очередь, подчеркнул важность федеральной программы «Цифровая экономика» и обратил внимание, что роль и место регионов в этой программе пока недостаточно прослеживается. «Было бы интересно провести конкурс проектов в сфере цифровой экономики среди регионов», — предложил он.
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