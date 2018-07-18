Южная Корея сократила максимальную рабочую неделю с 68 до 52 часов

С 1 июля 2018 года в Южной Корее (официальное название Республика Корея) вступил в силу закон о сокращении продолжительности рабочей недели с 68 до 52 часов. Указ президента страны Мун Чжэ Ина направлен на улучшение качества жизни граждан. Об этом сообщает ежедневник The Korean Herald.

Согласно постановлению южнокорейские рабочие и служащие имеют право трудиться не более 40 обязательных часов в неделю и 12 часов сверхурочных. Утвержденные нормативы должны быть исполнены в компаниях со штатом свыше 300 человек, в государственных ведомствах и правительственных учреждениях. Для предприятий малого и среднего бизнеса закон вступит в силу позже. При численном составе от 50 до 300 сотрудников — с 1 января 2020 года, а при количестве от 5 до 50 работников — с 1 января 2021 года.

В течение льготного переходного периода, который продлится шесть месяцев, первым нарушителям будет предоставлена возможность исправить ситуацию без применения к ним санкций. В дальнейшем за несоблюдение требования законодательства работодателям грозит до двух лет тюрьмы или штраф в размере до 20 млн вонов ($17,960). Министерство труда дополнительно приняло в штат 200 инспекторов труда, чтобы контролировать исполнение закона. Они призваны усилить команду своих коллег, состоящую прежде из 600 специалистов.

Большинство жителей Южной Кореи приветствуют изменения трудового кодекса.

"Я в восторге. Было много причин, заставивших меня бросить работу, которую многие считали стабильной. Одна из них, безусловно, тяжелая рабочая нагрузка", — рассказывает 29-летняя жительница Сеула Шин На-еун, владелец небольшого собственного дела, которая два года назад уволилась из крупной компании.

Шин поясняет, что в офисе, где она трудилась, не хватало сотрудников, и ей приходилось выполнять слишком много чужих обязанностей и часто брать работу на дом. Официально ее никто не принуждал к сверхурочному труду, но иначе она просто не успевала закончить порученное дело.

В Южной Корее одна из самых длинных рабочих недель в мире среди государств, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (OECD). В марте нынешнего года министр по гендерному равенству страны назвал продолжительность рабочего дня «бесчеловечно большой» и объявил ее одной из главных причин тревожно низкого уровня рождаемости и старения общества.

До введения нового закона южнокорейцы трудились приблизительно на 300 часов в год больше, чем работники в США Италии , и на 700 часов больше, чем их коллеги в Германии Норвегии . При этом, согласно данным научных исследований, долгий рабочий день не является гарантией повышения эффективности трудоотдачи. В 2014 году производительность труда в Южной Корее (прибыль, которую сотрудник приносит предприятию за единицу времени) в среднем составила $31,90 за час работы на одного занятого, что значительно ниже аналогичного показателя по странам OECD, достигающего $49.

"Я думаю, что это смесь культуры и структуры рынка труда. Я не уверен, что подобное происходит в других странах, но я осознаю, что на рынке труда Кореи чье-либо отношение или навыки общения ценятся выше, чем реальное знание дела. Я полагаю, что многие из моих коллег постарше, которые не так компетентны, как другие, демонстрируют свою лояльность компании, просто задерживаясь в офисе дольше, чем необходимо. Конечно, это вовсе не означает, что они более продуктивны, чем остальные", — высказывает свое мнение сотрудник одной из компаний, пожелавший не называть своего имени.

Кроме того, эксперты связывают чрезмерные трудовые нагрузки с ростом числа психических заболеваний и самоубийств. По данным OECD, в Южной Корее зафиксирован один из самых высоких уровней суицидов среди стран — членов организации.

Далеко не все корейцы довольны изменением в трудовом кодексе. По данным опроса, проведенного службой занятости, из 905 рабочих, согласившихся ответить на вопросы, 55,2% респондентов заявили, что обеспокоены тем, что им в любом случае придется отрабатывать дополнительное время. Так как помимо обязательных новый норматив все равно предусматривает 12 сверхурочных часов. При этом в нынешней редакции закона денежная компенсация за переработку не гарантируется. Ранее корейские граждане имели право на оплату сверхурочной работы.

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