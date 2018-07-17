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Политика повышения доходов работников в Южной Корее дает обратный эффект
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Политика повышения доходов работников в Южной Корее дает обратный эффект 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 17 июля — «Вести. Экономика». Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин хочет, чтобы жители страны работали меньше и зарабатывали больше. Чтобы добиться этого, его правительство повысило минимальную заработную плату и сократило максимальную продолжительность рабочей недели, пишет Reuters.
Фото: EPA/NIC BOTHMA
С 1 июля максимальная продолжительность рабочего времени была сокращена с 68 до 52 часов в неделю. Многие предприятия теперь закрываются раньше, вместо того чтобы нанимать дополнительный персонал. Это один из ряда признаков того, что реформы Мун Чжэ Ина начинают приводить к неприятным последствиям, предупреждают экономисты. Хэ Чжон, которая работает в магазине Lotte Mart в Сеуле, говорит, что в результате этих мер она потеряла треть своего дохода. Магазин сократил время работы и продолжительность рабочего дня своего персонала. Теперь 48-летняя Хэ, работая 32 часа в неделю вместо 40, получает 1,2 млн вон ($1077) в месяц. Это на треть меньше, чем раньше, поскольку теперь у нее не так много ночной работы, за которую больше платят, и шансы заработать бонусы снизились. Еще одна проблема заключается в том, что январское повышение минимальной почасовой заработной платы на 16%, самое большое за 17 лет, могло стать сдерживающим фактором для инвестиций и найма. В субботу утвержденная правительством комиссия по минимальной заработной плате усилила обеспокоенность по этому поводу, объявив, что в следующем году минимальная заработная плата увеличится еще на 10,9% до 8350 вон ($7,40) в час. Это побудило Корейскую федерацию микропредприятий пригрозить отказаться от осуществления реформы. «Владельцы малого бизнеса находятся на перепутье, где им приходится выбирать между закрытием бизнеса или сокращением персонала», — говорится в заявлении федерации.
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