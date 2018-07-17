Турецкий телепроповедник, превращавший своих поклонниц в «кошечек» пластическими операциями, обвиняется в педофилии

Сотрудники правоохранительных органов Турции расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении известного телепроповедника Аднана Октара, которого подозревают в сексуальном насилии над членами созданной им секты. Среди пострадавших оказались десятки детей, а также женщины, которых Октар заставлял ложиться под нож пластического хирурга, чтобы обрести «кошачью» красоту.

45 человек, в том числе 17 детей, подали заявления в полицию, обвинив проповедника в преступлениях. Аднан Октар (Харун Яхья) подозревается в организации секты, финансовых махинациях и сексуальном насилии, пишет

Проповедник и 189 его последователей были задержаны 11 и 12 июля в ходе масштабной операции, проводившейся одновременно в пяти областях Турции. Еще 45 человек находятся в розыске.

Среди задержанных оказался ближайший помощник Октара Таркан Явас и нейрохирург Октар Бабуна

Суд наложил арест на собственность подозреваемых. В ходе обысков обнаружено и изъято 70 единиц оружия, три тысячи патронов, 400 флеш-карт, крупные денежные суммы и древности, для вывоза которых потребовалось шесть грузовиков.

Известно, что Октара постоянно окружали молодые женщины, которых он называл «кошечками». У всех у них были светлые волосы, узкая талия, одинаковая форма лица и разрез глаз, выступающие скулы, пухлые губы. Выяснилось, что женщинам пришлось пройти через пластические операции, чтобы получить идеальную с точки зрения лидера секты внешность, сообщает

Самой младшей из известных полиции жертв проповедника во время изнасилования было 11 лет. В секту ее привела мать, последовательница Октара. Женщина, имя которой не разглашается, также находится под следствием.

Женщин, которые принимали решение покинуть секту, принуждали отказаться от этого. Их подвергали избиениям и издевательствам: например, их брили наголо, а также сбривали им брови.

До недавнего времени Октар вел телевизионное шоу, в котором танцы перемежались теологическими дискуссиями. Октар и сам принимал участие в танцах вместе со своими «кошечками», а также пел вместе с мужчинами-сектантами, которых он называл своими «львами».

Однако в феврале 2018 года медиарегулятор приостановил выход программы под предлогом того, что шоу Октара якобы нарушает права женщин и принцип гендерного равенства.

В 2006 году Октар под псевдонимом Харун Яхья издал книгу «Атлас мироздания», в которой обрушился с обвинениями в адрес эволюционной теории Дарвина. По мнению Октара, именно дарвинизм привел к глобальному терроризму.

На веб-сайте проповедника сказано, что он написал более 300 книг, которые были переведены на 73 языка.