«Другой Высоцкий»: лекция о великом артисте пройдет в Еврейском музее

В Еврейском музее состоится лекция о Владимире Высоцком под названием «Другой Высоцкий». Всех желающих ждут 19 июля.

— Участникам встречи расскажут о другом Высоцком: который всегда жил и творил на грани, бросаясь из крайности в крайность, которого любили женщины, которого считали «своим» миллионы людей и чей хриплый голос звучал из каждого радиоприемника. Мероприятие проведет музыкальный критик, редактор и журналист Максим Семеляк , — сообщили в пресс-службе музея.

Начало в 19.30. Напомним, Еврейский музей находится по адресу: ул. Образцова, д. 11, стр. 1А. Вход свободный после предварительной регистрации на сайте музея: https://www.jewish-museum.ru/events/drugoy-vysotskiy/. (ис)