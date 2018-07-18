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«Другой Высоцкий»: лекция о великом артисте пройдет в Еврейском музее
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«Другой Высоцкий»: лекция о великом артисте пройдет в Еврейском музее 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
В Еврейском музее состоится лекция о Владимире Высоцком под названием «Другой Высоцкий». Всех желающих ждут 19 июля.
— Участникам встречи расскажут о другом Высоцком: который всегда жил и творил на грани, бросаясь из крайности в крайность, которого любили женщины, которого считали «своим» миллионы людей и чей хриплый голос звучал из каждого радиоприемника. Мероприятие проведет музыкальный критик, редактор и журналист Максим Семеляк, — сообщили в пресс-службе музея.
Начало в 19.30. Напомним, Еврейский музей находится по адресу: ул. Образцова, д. 11, стр. 1А. Вход свободный после предварительной регистрации на сайте музея: https://www.jewish-museum.ru/events/drugoy-vysotskiy/. (ис)
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