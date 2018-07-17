Сергей Белоголовцев: Во время чемпионата мира хотелось все увидеть своими глазами

Отгремел чемпионат мира по футболу, подаривший всему миру грандиозный праздник. О своих впечатлениях «Вечерке» рассказал посол турнира, актер театра и кино, теле— и радиоведущий Сергей Белоголовцев

— Предложение стать послом ЧМ-2018 было неожиданным?

— Я был сильно удивлен, ведь есть немало более медийных персон. Может, вспомнили мои прошлые заслуги, популярный юмористический журнал «Назло рекордам», который мы делали на протяжении нескольких лет. Конечно, я сразу же согласился.

— Что входило в ваши обязанности?

— Перечня обязанностей, или, как говорится по-научному, должностной инструкции, у меня не было. Мы ездили по разным городам, общались с волонтерами, было много различных встреч при подготовке к турниру. В общем, приобщился к истории спорта, культуры, цивилизации. Побывал на нескольких матчах чемпионата мира, в том числе и на матче-открытии. И, кроме того, на своей странице в «Инстаграме» угадал итоговый счет этого матча.

— Какие еще матчи удалось посетить?

Исландия, Мексика — Германия, Россия — — Был на играх Аргентина Испания , ну и, конечно же, посетил яркий финал Франция Хорватия . Это было фантастическое зрелище! Мне, кстати, предлагали по ходу турнира поработать, но я сразу решительно отказался. Потому что хотелось ничего не пропустить, увидеть все собственными глазами, чтобы было что потом рассказать внуку.

— А помните, когда сами впервые оказались на стадионе?

— В начале 70-х папа привел меня на футбол. Помню, был матч « Спартак» — «Динамо». С тех пор полюбил этот спорт, сам по возможности стараюсь играть, посещать матчи. У меня уже более чем 50-летний стаж. Болею за «Спартак». Со многими футболистами дружу.

— А футболисты не обижались, когда вы над ними шутили в своем тележурнале?

— За время существования журнала мы сделали, наверное, пародий 500. Помню только двоих, кто обиделся. Это музыкант Кай Метов и футболист Сергей Горлукович. Как-то после окончания сезона спартаковцы собирались в одном из ресторанов и нас с Мишей ( Михаил Шац — был вместе с Сергеем Белоголовцевым ведущим юмористического журнала «Назло рекордам». — «МВ») пригласили туда. Это было перед чемпионатом Европы в Англии в 1996 году. Оказалось, что Сергей Горлукович может быть страшным и зловещим, но мы с ним пообщались, и все обиды прошли.

— После чемпионата в стране — настоящий футбольный бум. Не хотите возродить свой тележурнал?

— Был бы этому очень рад, одно время был активный переговорный процесс. Может, и вернемся к нему в ближайшее время. Но сейчас уже делать юмористический журнал будет намного сложнее, слишком много политики стало, не все понимают шутки с правильной стороны. Думаю, для начала возобновим в каком-то формате в интернете, а потом, вполне возможно, вернемся и на телеэкраны.

НАДО ЖЕ!

С телевидением связаны и сыновья Сергея. Никита работал на каналах «Россия-2» и ТВЦ , Александр — ведущий на канале «Карусель», Евгений — на «РАЗ-ТВ».

СПРАВКА

Сергей Белоголовцев — российский телеведущий, актер, юморист, телережиссер, шоумен, радиоведущий. Федеральный посол чемпионата мира по футболу — 2018. У него трое детей и двое внуков.