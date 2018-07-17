Рабочие закрытого «Красного Октября» сидят без зарплаты и руководства

Сотрудники написали обращение в трудовую инспекцию

Как рассказал V1.ru оператор цеха Владимир Воропаев, на заводе не осталось никого из руководства.

— В один час с предприятия исчезли все. Бухгалтера, расчётчики, заместители директора. Мы не можем ни работать, ни забрать трудовые книжки, — говорит волгоградец. — Всё началось с 8 июня. На две трети нас выпроводили. Оставили зарплату шпаргалки-копейки. Но как их получить мы не знаем. Никого нет. Мы даже не может рассчитаться. Подойти не к кому.

У завода и комбината „Красный Октябрь“ общий владелец.

— Мы работаем на АО „ВМЗ “ Красный Октябрь“, а есть всем известный „ВМК Красный Октябрь“. Организации разные, но хозяин Дмитрий Герасименко один на всех, — рассказал Владимир Воропаев. — У нас отливаются пушки для танков и изготовляется другое вооружение для Минобороны . Мы тут не кастрюльки льём. Мы пришли не митинговать, нам просто даже негде собраться.

Снежану Чернову рабочие выбрали в состав комиссии по трудовым спорам по коллективному договору.

— На данный момент, о судьбе завода мы знаем только со слухов. 8 июня, по нашим данным, был суд, на котором „Красный Октябрь“ объявлен банкротом. Нам до 9 сентября назначили конкурсным управляющим Евгения Борисова . Он же занимает на заводе должность исполнительного директора и энергетика. Как минимум, мы хотим увидеть документы, банкроты мы или нет.

Рабочие не могут забрать трудовые книжки

В первых числах июля с завода ушли все сотрудники бухгалтерии и руководство.

— С 5 июля на предприятии убрали охрану, заблокировали корпоративную сотовую связь, без контроля осталась охранная сигнализация складов. Все программы на компьютере работают только в фоновом режиме, только для чтения и ограниченно, — поделилась Снежана Чернова. — Цеха опечатаны. Сразу пять КПП оставили на откуп сотрудникам. Рабочих до 31 июля на 2/3 отправили на простой. На предприятие попадаем благодаря выданным „Титан-Баррикады“ временным пропускам.

Часть отправленных на простой сотрудников продолжают каждый день выходить на работу.

— Не ведётся табель рабочего времени, но некоторые сотрудники остаются на своих местах и работают полный рабочий день. Они проводят ремонтные работы, а за неохраняемыми цехами присматривают выходящие на дежурство рабочие.

Оператор-котельной Наталья Кургузова рассказала, что никакой документации на заводе не ведётся.

— С начала нового года сократили около 600 человек. На производстве остались только 400 рабочих. Функционируют восемь цехов, — говорит женщина. — Мне нужна была справка НДФЛ и копия трудовой книжки для одобрения в банке ипотечного кредита. Я обратилась непосредственно к директору Борисову. Я его нашла, но он сказал, что у нас нет расчётчиков, бухгалтеров, нормировщиков. Никто не ведёт табеля. Многим нужны справки, пенсии, но директор ответил, что его это не касается. И ответственности он ни за что не несёт.

Сотрудники проходят на завод по временным пропускам

Женщина попыталась найти поддержку у городских властей.

— Я звонила в городскую администрацию. Мне порекомендовали составить жалобу, заявление-требование и ехать в трудовую инспекцию. Там обязаны рассмотреть его и в течение десяти дней дать ответ о результатах, — поделилась Наталья Кургузова. — Если по истечении этого срока нам результата не дадут, то с этой жалобой мы обратимся напрямую в прокуратуру Краснооктябрьского района Волгограда. Можно обратиться в областную, но через голову прыгать не хотим. Пускай дирекция завода сама тогда разбирается.

Навстречу с рабочими пришёл председатель профсоюза Сергей Белоусов

— По моим сведениям, у нас есть конкурсный управляющий некто Любименко, но он на связь со мной в последние дни не выходит. Он обещал, что приедет вчера с новым директором, но на мои звонки сегодня не взял трубку, — говорит председатель профсоюза. — Нового генерального директора, который будет руководить предприятием и заниматься трудовыми вопросами, мы так и не увидели. Сейчас просто не кому задавать вопросы. В четверг я был в прокуратуре , пытался задать им вопрос кто у нас хозяин, но там не знают. Любименко — временный управляющий. Сегодня опять пойду в прокуратуру.

В родные цеха рабочие попасть не могут

Рабочие посоветовали главе профсоюза обратиться в Общественную палату Волгоградской области и представителю президента страны.

—Полтора месяца назад, когда начались проблемы на заводе я писал письма в администрацию президента и его уполномоченному в Ростов-на-Дону. Все обращения вернулись в нашу администрацию, — разочарованно ответил Сергей Белоусов.

— Кто будет оплачивать работу, больничные листы, отпуска, простой и другие выплаты? Я хожу весь июль на работу, кто мне будет платить зарплату? — посыпались вопросы рабочих.

Сотрудники собрали более 100 подписей в дирекцию завода и трудинспекцию

— Я уволиться хочу — смеётся молодой парень. — У нас нет бухгалтерии, отдела кадров — никого.

— Я ухожу в декрет и не могу этого сделать. Хожу по предприятию, но никого найти не могу. Что мне делать? — перебивает коллегу Ольга.

— С января нам не выдаются индивидуальные средства защиты. Не выплачены аванс, который мы должны были получить до 30 июня, и зарплата. Её должны были выплатить до 15 июля, — говорит Елена Объедкова.

— Что будет с нами мы не знаем. Заберёт нас „Титан-Баррикады“ или „Красный Октябрь“, рассчитают нас или нет. Мы даже не знаем каким образом можем уволиться, — недоумевает Наталья Дьячкова. — Многие отрабатывают сегодня последний день по сокращению. Завтра они уже не выходят. Их нет ни в табелях, ни в должностях. Есть много желающих уволиться по собственному желанию. Но они не могут этого сделать.

Люди не получили аванс и зарплату за июнь

Трудовые книжки сотрудников „Красного Октября“ закрыты в заводоуправлении и к ним нет доступа.

— У нас есть два руководителя, которые остались. Это Елена Кулакова — нормировщик. Но она не имеет никакого права и доступа к трудовым книжкам, — говорит Снежана Чернова. — Должен быть расчёт и приказ. Мы позвонили бухгалтеру Наталье Дулькиной, с вопросом кто нам даст зарплату. Она ответила, что никто. Она отправила нас к директору Борисову.

Трудовые книжки лежат в закрытом сейфе

— С 10 июля Евгений Борисов находится на больничном. Вместо себя он никого не оставил. Мой руководитель 12 июля ушёл работать на комбинат „Красный Октябрь“. В кузнечном цехе официально тоже нет руководителя. Нам даже не у кого спросить, что делать, — недоумевает Снежана Чернова. — На данный момент должны быть выплачены зарплаты. Больничные листы никто не оплачивает. Они лежат на руках. Люди пошли в отпуск без положенных выплат. Мы хотим решить вопрос по мирному, без суда. Но для этого нам нужно обратиться к нашему руководителю и председателю. На две третьих с предприятия имеют право отпускать рабочих до полугода. Но встаёт вопрос, если вы хотите сохранить профессиональных работников и дорожите ими, то платите день в день зарплату.

»Мы тут не кастрюльки льём».

Рабочие завода «Красный Октябрь» по окончании встречи составили коллективную жалобу и направили её в трудовую инспекцию и дирекцию предприятия.