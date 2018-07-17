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Рособрнадзор запретил институту «Верхневолжье» принимать студентов
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Рособрнадзор запретил институту «Верхневолжье» принимать студентов 

tvernews.ru 36 минут назад
Фото: tvernews.ru
Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования. За неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в институт «Верхневолжье». Институт находится в Твери по адресу ул. Советская, 36 и подготавливает специалистов с сфере юриспруденции, экономики, менеджмента и психологии.
Как поясняет рособрнадзор, лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.
Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом, вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.
При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).
Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.
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